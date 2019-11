Prada buscará cofinanciación de la Junta para afrontar las obras de Castrotorafe

Los socialistas no tuvieron tanta suerte con la moción que pedía la consolidación y restauración de las ruinas de Castrotorafe, en consonancia con la propuesta aprobada por la Comisión de Cultura de las Cortes de Castilla y León. No obstante, el vicepresidente Jesús María Prada indicó que en el presupuesto de 2020 habrá partida para Castrotorafe y anunció la próxima convocatoria de una comisión para estudiar el plan director que en su día se realizó para actuar en las ruinas y las prioridades para su ejecución, consciente de que se trata de una obra de envergadura. "Me entiendo mandatado para iniciar conversaciones con la Junta de Castilla y León" de cara a buscar la implicación de la institución provincial en este ambicioso proyecto.

De hecho el vicepresidente se comprometió a llevar a cabo una serie de acciones que coinciden con las propuestas por los socialistas, aunque estos añadían además otro punto para "promover un proyecto de investigación con alguna de las universidades de Castilla y León sobre Castrotorafe, que contemple paralelamente la creaci´ón de un campo de trabajo arqueológico orientado a estudiantes", según el texto que defendió Sandra Veleda.