Flor Linares: "Consideramos que es muy importante dar visibilidad a la mujer rural"

Flor Linares es veterinaria de la cooperativa Cobadu. Natural de Avilés (Asturias), vivió en el occidente astur, concretamente en Navia y alrededores, hasta los 18 años, cuando se fue a estudiar veterinaria a León.

–¿Tuvo en su infancia relación con el mundo ganadero?

–Soy nieta y sobrina de ganaderos de leche. Todas las vacaciones y casi todos los fines de semana los pasé con mis abuelos maternos y mis tíos, que tenían y mantienen a día de hoy vacas de leche. En una explotación ganadera siempre sobra trabajo y los más pequeños también ayudábamos en todo lo que podíamos. Desde muy pequeña me gustaron y tuve clara mi vocación profesional.

–¿Cómo recuerda su llegada a Zamora?

–Fue después de llevar dos años y medio trabajando en Asturias tras terminar la carrera. En la facultad conocí a Roberto, zamorano, quien ahora es mi marido. Había que tomar una decisión, o él a Asturias o yo a Zamora, donde primero surgiera la oportunidad. Me surgió a mí, me comentaron que Cobadu estaba buscando un veterinario para trabajar en vacuno lechero y ayudar al compañero que ya estaba entonces y me presenté para hacer la entrevista.

–Cobadu, aparte de ser una gran cooperativa, es un lugar donde formarse y crecer profesionalmente, ¿cómo fueron sus inicios en esta cooperativa?

–Por un lado, recuerdo la acogida en la cooperativa con una gran expectación, ya que era la segunda veterinaria mujer que se incorporaba a la plantilla, el resto eran hombres. Por otro lado, llegué con la ilusión y energía necesarias para afrontar un nuevo proyecto profesional con los retos que conlleva. Algo que tenía claro es que quería seguir formándome. En esta profesión, como en muchas otras, la formación debe ser continua y esto es algo que siempre me ha facilitado la cooperativa. Al empezar a trabajar en las explotaciones de Zamora, eché en falta la presencia de más mujeres y niños en las granjas. Estaba acostumbrada a que en la cornisa, padre, madre e hijos siempre están presentes en las explotaciones familiares, en cambio, en la meseta esto es menos frecuente.

–¿En qué consiste su día a día?

–En mi caso, tenemos programadas visitas semanales o quincenales para realizar control reproductivo y a la vez chequeamos el estado general de la granja: alimentación, manejo, recría y sanidad, entre otros aspectos. Se comentan los problemas que hayan podido surgir desde la última visita, los problemas que preocupan al ganadero y se plantean objetivos a futuro, aunque todo depende de las características de cada explotación. Además, hay que atender los avisos que surgen a diario para visitar animales enfermos, realizar cirugías, poner tratamientos. Se atiende telefónicamente cualquier duda que les surge y se realizan urgencias las 24 horas del día.

–¿Cuál es la relación existente entre veterinarios y ganaderos?

–Lo más importante para nosotros es tener una relación cercana, que el socio sienta a los técnicos de la cooperativa como un miembro más de la familia. Intentamos, en la medida de lo posible, solucionar todos los problemas que nos plantean, les aconsejamos e informamos de las novedades del sector y también hacemos un esfuerzo por formarles con jornadas especializadas en las distintas vertientes tanto ganaderas como agrícolas. Creo que mi relación con el socio se basa en la confianza, no solo tienes que ser su técnico veterinario, sino también un compañero de viaje con el fin de que puedan continuar con sus explotaciones ganaderas en el futuro y contribuir a que su rentabilidad mejore.

–Cobadu colabora con el evento eWoman Zamora, ¿por qué apoya la cooperativa esta iniciativa?

–Se trata de un evento muy importante para las mujeres en Zamora, porque es un día en el que ellas serán las protagonistas y creímos fundamental que la mujer rural estuviera presente. Muchas veces la figura de estas mujeres ganaderas y agricultoras está en la sombra y de este modo se le dará una visibilidad que consideramos muy importante. Con un premio dedicado a ellas, se pondrá de manifiesto una vez más que la profesión agroganadera está a la altura de cualquier otra vertiente profesional.

–¿Qué le parece este evento?

–A pesar de que en Zamora lleva una corta trayectoria, se trata de un encuentro transcendental para la provincia y por ello desde la cooperativa felicitamos por la iniciativa tanto a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA como a todos los que como nosotros colaboran. En la vertiente social de las cooperativas siempre ha existido este afán por estar presentes en buenas causas como es el caso de dar visibilidad.

–Trabaja en un sector en el que hay menos presencia femenina, ¿se ha encontrado con dificultades en su trayectoria profesional por ser mujer?

–Sinceramente no me he encontrado trabas por ser mujer. Trabajo en un sector que tradicionalmente es de hombres, pero cuando demuestras y resuelves, te ganas la confianza para los restos. Por ejemplo, llegar a un parto distócico, donde ya han intentado sacar el ternero entre varios y no lo han conseguido, siempre es un reto. Cuando ven que lo consigues, con técnica o maña y no solo con fuerza, ya te has ganado su confianza.

–¿Se está haciendo más visible la presencia de la mujer en el medio rural?

–Creo que sí, actualmente existe un movimiento muy bueno para visibilizar a la mujer, motivado por múltiples instituciones que quieren poner en valor el trabajo de las mujeres en el campo, tanto de técnicos como puede ser mi caso como de ganaderas y agricultoras. Como ejemplo, desde la Unión Regional de Cooperativas de Castilla y León (Urcacyl) están fomentando y animando a las mujeres a incorporarse y participar activamente en el funcionamiento y desarrollo cooperativo.

–¿Qué proyectos está llevando a cabo la cooperativa en vacuno?

–Actualmente estamos colaborando en dos proyectos de vacuno de carne, el primero de ellos sobre el incremento de la fertilidad en las explotaciones de vacuno de carne de Castilla y León en colaboración con el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) y Asoprovac. Además, estamos inmersos en "Life Beef Carbon", un proyecto que pretende reducir en un 15% la huella de carbono de la carne de vacuno hasta 2025.