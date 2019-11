Los empresarios piden facilidades ante la "segura desaceleración económica"

Los empresarios exigen agilidad en la tramitación de licencias y eliminación de "papeleo" en Zamora, tanto en la capital como en la provincia, para que la provincia "no desfallezca" si, como parece seguro, se presenta una nueva desaceleración económica. Así lo expresó ayer Miguel Fidalgo Vecino, representante de la empresa Innova Chef, durante la recogida de premios a la Pyme del Año, galardón organizado por la Cámara de Comercio de España y por el Banco Santander y que, en la provincia, cuenta con el patrocinio de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. En presencia de José María Barrios, vicepresidente de la Diputación, Clara San Damián, delegada de la Junta, y Christoph Strieder, concejal de Comercio del Ayuntamiento de Zamora, Fidalgo puso voz a los empresarios para pedir a las administraciones que "no pongan tantas trabas". El empresario aseguró contar con negocios "en muchas provincias y en ninguna me he encontrado con las dificultades que hay en Zamora". En un discurso aplaudido por los representantes del tejido empresarial zamorano, el representante de Innova Chef aseguró que "vamos a una situación económica difícil y tenemos que poner todas las facilidades a quienes van a crear puestos de trabajo", apostilló durante el discurso de recogida del premio.

Todas estas declaraciones se recogieron durante la entrega de los premios a la pyme del año en Zamora. Aunque el premio "gordo" fue para Innova Chef, en los galardones resultados premiadas otras cuatro empresas zamoranas. Laboratorios 3D Print SL fue reconocida por su trabajo en el ámbito de la digitalización. Melquiades Rodríguez recibió el premio a empresa con mejores perspectivas de internacionalización –el segundo premio que recibe en 2019 de la Cámara de Comercio, después del Vulcano–. Anta y Jesús SL fue reconocida por su trabajo en el área de formación y empleo mientras que Hortícola Zamorana GreenBlue fue la empresa más responsable.

Por su parte, el director de Castilla y León del banco Santander, Javier Martín, aseguró que las pymes son "la espina dorsal" de la economía de la región y de la provincia de Zamora, "generadoras de riqueza y de empleo". Martín quiso poner en valor las líneas de crédito destinadas a la digitalización de las empresas, uno de los retos de futuro a los que tienen que enfrentarse prácticamente todas las sociedades que quieran ser competitivas. Sobre la reestructuración del sector financiero Javier Martín aseguró que la entidad que representa "no se marchará de Zamora" pese a la escasa población de muchos pueblos. Sobre el cierre de oficinas de la entidad por la compra del Popular y el posterior ERE aseguró que "hemos cambiado el formato de atención a través de agentes colaboradores, solo eso".