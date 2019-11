Laura del Palacio: "Es un lujo formar parte de una plantilla donde se fomentan valores y la igualdad"

Laura del Palacio Agea, gerente de Relaciones Externas de Mercadona Zamora, es una de las ponentes del evento eWoman Zamora 2019, una jornada que pondrá de relevancia el empoderamiento y el talento femeninos el próximo 21 de noviembre en el Consejo Consultivo.

Natural de Valladolid, estudió Comunicación Audiovisual, formación profesional que compaginó con su trabajo en Mercadona. Inició su trayectoria laboral en la empresa en el año 2003 y desempeño diversas tareas de tienda hasta que en 2009 pasó a ejercer como gerente de Relaciones Externas "gracias a la apuesta clara de Mercadona por el talento humano de su plantilla a través de la promoción interna entre sus trabajadoras y trabajadores como cultura empresarial".

–Mercadona colabora en el evento eWoman, ¿por qué apoya la compañía esta iniciativa?

–Nos encontramos inmersos en un proceso de transformación a todos los niveles, donde para construir juntos el Mercadona del futuro, la compañía aprovecha el talento y la pasión diaria de las 87.000 personas que conforman su plantilla para recorrer el camino juntos y ese es el mayor activo que tiene una empresa. Todas ellas realizan un importante esfuerzo para alcanzar la excelencia en el día a día en cada puesto que desempeñan. Sin ello no sería posible levantar cada día la persiana y perseguir el objetivo común que todos tenemos, satisfacer diariamente a "El Jefe", que es como internamente denominamos al cliente, y ofrecerle el mejor producto, servicio y trato personalizado de calidad. Para nosotros es un reto diario que asumimos con mucha pasión y perseverancia.

–Va a ser una de las ponentes de la jornada, ¿de qué va a hablar en su ponencia?

–Es muy gratificante poder trasladar en esta jornada nuestra humilde opinión sobre cómo hacemos las cosas y cómo internamente nos organizamos para cumplir con nuestro cometido empresarial, donde cada uno aporta lo mejor de sí mismo en su trabajo rutinario y recibiendo, a la vez, un gran valor personal y profesional por parte de la compañía. Mercadona ofrece la posibilidad de tener un empleo estable y de calidad, conciliar tu puesto de trabajo con el tiempo que dedicas a los tuyos, un salario medio que se encuentra muy por encima de la media de su sector, planes de formación específicos que permiten enriquecer tus conocimientos, desarrollar y potenciar tus habilidades profesionales trabajando en equipo y te ofrece estabilidad, un pilar básico para cualquier ser humano en una empresa.

–¿Qué mensaje le gustaría transmitir a las mujeres que asistan a la jornada?

–La ilusión y la pasión por lo que haces son dos requisitos fundamentales para conseguir la meta que cada uno de nosotros nos marcamos profesionalmente. No existen resultados sin esfuerzo y no hay rendimiento personal sin motivación ni liderazgo. Todas las metas son alcanzables si se fomenta el afán de superación y las ganas de aprender.

–¿Cuál es su experiencia sobre igualdad y promoción interna en Mercadona?

–Soy madre, esposa, trabajadora y he desarrollado mi carrera profesional en Mercadona. La igualdad y la diversidad son dos valores fundamentales que la compañía defiende y fomenta a diario. La equidad va intrínseca en el ADN del modelo empresarial de la compañía, ser socialmente responsable también significa aplicar de forma transversal en la compañía tratar como te gustaría ser tratado y dar las mismas oportunidades en todos los ámbitos y a todos los efectos. Y el ejemplo soy yo misma, yo promocioné internamente en la empresa y estaré eternamente agradecida a la empresa por contar conmigo.

–¿Se ha encontrado con dificultades en su carrera profesional por ser mujer?

–La igualdad, la diversidad, el liderazgo y la equidad interna son valores irrenunciables y que se fomentan transversalmente en cada una de las acciones y procesos que cada día aplicamos y ponemos en marcha. En Mercadona no hay límites para alcanzar tus metas, solamente se necesita esfuerzo y ganas de triunfar para conseguirlo. Un ejemplo claro es el actual partner de mujeres que ostentan puestos de responsabilidad en el comité de dirección de la compañía. Todas ellas tienen una amplia trayectoria en la empresa asumiendo diferentes roles y responsabilidades.

–¿En qué consiste su trabajo?

–En el departamento de Relaciones Externas cultivamos día a día la interlocución de la compañía con el exterior desempeñando la labor de dar a conocer la trayectoria y proyectos de la empresa en el ámbito social, empresarial, civil y mediático, además de facilitar al resto de "clientes internos" la gestión en el día a día con el exterior y el entorno donde la empresa desarrolla su actividad.

–Además de Zamora, ¿de qué otras provincias es gerente de Relaciones Externas?

–Además de poder compartir su potente historia y diversidad cultural, conociendo durante años esta gran provincia donde no he parado de aprender, mi día a día abarca también las provincias de Valladolid, Salamanca, Soria, Ávila y Segovia, lo cual me permite conocer la diversidad del territorio, además de dar a conocer a la sociedad el modelo de una compañía puntera en su sector, manteniendo una relación de cercanía en el ámbito empresarial, institucional y mediático. Es un lujo poder formar parte de una plantilla donde cada día se fomentan los valores y la igualdad entre todos los que formamos parte del gran equipo humano que es Mercadona.

–Mercadona ha estrenado este año plan de igualdad, ¿en qué consiste y qué supone para los trabajadores?

–Así es, el Convenio Colectivo de Empresa y Plan de Igualdad 2019-2023 entró en vigor el pasado mes de enero. Se trata de un nuevo marco laboral más igualitario y social, que viene a reforzar el compromiso de Mercadona con el empleo estable y de calidad, avanza en sus condiciones laborales, consolidando además su apuesta por mejorar el poder adquisitivo de toda la plantilla. También refuerza el compromiso en materia de conciliación de la vida familiar y laboral, como por ejemplo, la posibilidad de coger una excedencia por cuidado de hijos hasta que el menor cumpla los 12 años.

–¿La empresa es pionera en este sentido?

–Nuestro reto como empresa es seguir avanzando en el desarrollo de políticas internas sostenibles aplicadas a todos los ámbitos que añadan valor a la calidad profesional y personal de cada trabajador, vertebrando aquellas soluciones que conocemos bien y que funcionan, y que a la vez permiten preservar la equidad y la igualdad en el trato con personas a todos los procesos de la empresa.

–¿Animaría a las mujeres a asistir a la jornada eWoman?

–Personalmente quiero agradecer a todo el equipo de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA el apoyo y la oportunidad que me brindan en esta jornada al poder compartir mi experiencia profesional en Mercadona, la cual es muy enriquecedora tanto a nivel personal como a lo largo de toda mi trayectoria profesional. Es muy gratificante poder servir con el ejemplo propio como motivación a otras personas que comparten la ilusión y las ganas de trasladar la experiencia que vivimos a diario y donde no hay que tener miedo a equivocarse o fracasar porque el error es la base del triunfo futuro.