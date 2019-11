La indignación cambia de espectro político y explica el éxito de Vox en la provincia

Vox ha sido la gran triunfadora de las elecciones tanto en la provincia de Zamora como en el conjunto de España. La formación dirigida por Santiago Abascal ha sabido transformar el discurso populista en votos y posteriormente en escaños hasta convertirse en la tercera fuerza política en el Congreso de los Diputados. Su ascenso ha sido tan fulgurante que, tras el recuento electoral, cabe preguntarse de dónde ha salido ese apoyo. En este territorio, en apenas siete meses, ha convencido a 4.000 personas más que el pasado 28 de abril, lo que les ha valido un sillón en la Cámara Baja. ¿Cómo ha sido el camino hasta cosechar el éxito parlamentario? Los politólogos zamoranos David Redoli y Manuel Mostaza lo explican.

La primera variable a considerar, para los expertos locales, es que Zamora no es un oasis pese a ser la primera vez que Vox logra escaño. "Lo que ha ocurrido en la provincia con este partido es lo que ha pasado en toda España, que se explica a través de una reconfiguración del electorado desde el centro hacia la derecha", detalla Manuel Mostaza. Para el politólogo sanabrés, el votante de Vox siempre ha estado ahí, aunque ahora ha reconducido su postura. "La política de Ciudadanos no ha terminado de ser entendida por sus electores y todos estos votantes son personas que venían del Partido Popular y estaban cercanos a estas posturas de la derecha", analiza.

El auge de Vox en la provincia de Zamora –y en España– ha venido acompañado por un auténtico desplome de Ciudadanos, aunque para David Redoli no es una cuestión que esté íntimamente relacionada. "No podemos concluir que quien votó a Ciudadanos en abril lo ha hecho ahora por Vox, porque son perfiles distintos, aunque existan casos", razona. "Por el contrario, sí había mucha gente que pensaba que Ciudadanos venía a transformas las cosas y, como no lo ha conseguido, han apostado por Vox", profundiza. Una opinión similar a la de Manuel Mostaza. "No podemos hablar del mismo votante, aunque sí es muy parecido", indica. "Una parte muy importante de Vox se nutre de Ciudadanos, pero también de los abstencionistas y del Partido Popular", detalla el experto zamorano.

En lo que coinciden tanto Mostaza como Redoli es en la razón principal del votante para apostar por Vox. Y esa no es otra que el enfado. "El voto de Vox tiene una parte ideológica que se corresponde con un perfil muy de derechas, aunque no de extrema derecha; pero lo que aglutina también es al votante que está cabreado", revela. "Este último votante es una persona que podría haber apostado por un partido antisistema, como es Vox, tanto a izquierda como a derecha. Quiere a alguien que venga a patear el tablero político y ese alguien es Vox", explica. Manuel Mostaza, se pronuncia en términos similares. "El votante de Vox es conservador, pero no de extrema derecha; la indignación que hace años vimos en la izquierda ha llegado ahora a la derecha y ese es el votante de Vox, un partido populista que ofrece soluciones muy fáciles a problemas difíciles", concreta el experto.