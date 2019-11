"Ha aparecido una generación muy fuerte y original de voces femeninas"

Consolidada como poeta, la catalana Eva Baltasar acudió la semana pasada al ciclo de Encuentros Literarios para hablar sobre su primera novela, "Permafrost", con estudiantes de Bachillerato de la capital y de Toro, quienes le entregaron un premio por este trabajo.

–¿Fue complicado dar el paso hacia la novela?

–Lo cierto es que fue casual. Yo vivía muy feliz escribiendo poesía, sin intenciones de escribir una novela. Pero mi psicóloga me vio muy desestructurada y me recomendó escribir mi vida en cuatro páginas para reestructurarme yo y entenderme. Descubrí que escribir sobre mí era muy aburrido y empecé a introducir pequeñas mentiras para hacerlo más interesante. Descubrí una voz interior y me dejé llevar por ella. Así salió la novela.

–¿No echa de menos escribir poesía?

–En la novela he trabajado mucho el lenguaje, igual que hago en poesía, por eso no siento que haya abandonado la poesía. Sigo buscando el ritmo y la palabra exacta, trabajando el lenguaje poéticamente. El formato es distinto y el proyecto más largo así que he salido ganando. También está el hecho de crear un personaje. Mi poesía es muy intimista y siempre hablo del yo, así que estaba un poco intoxicada. Con este personaje utilicé mi voz y me quedé muy a gusto, fue algo muy terapéutico, pero es otra persona y es muy sanador.

–¿Es más complicado escribir en primera persona?

–Para mí lo difícil sería hacer una novela en tercera persona, aunque me identifico mucho con el personaje, que actúa un poco de espejo de mi propia vida. Este es un proyecto de tres novelas con las tres mujeres, todas lesbianas, que han vivido en lugares y situaciones que yo también he vivido. Aprovecho muchísimo mi propia experiencia y me lo hago muy fácil para al final contar una historia ficticia y trabajar el lenguaje, que es lo que más me chifla.

–¿Esperaba este éxito?

–Me sorprendió muchísimo. Es cierto que en poesía estoy reconocida dentro del ámbito catalán, pero la novela fue todo un "boom" y los premios le dieron mucha visibilidad, comprando los derechos para traducirla a varios idiomas. Fue de milagro en milagro y yo me dejo llevar por la vida.

–¿Y qué ha supuesto recibir el I Premio Literario Delhy Tejero, de manos de los alumnos del IES Pardo Tavera?

–Me lo otorgaron el pasado curso, pero fue imposible venir, así que me lo han dado en esta visita. Me hace mucha ilusión, porque además es una novela en la que he encontrado que los lectores van de los 15 a los 100 años. Es precioso además teniendo en cuenta que es una historia bastante crítica con la sociedad. Que a los jóvenes les interese ese tipo de lecturas me parece muy esperanzador. Sobre todo, las chicas me han dicho que se sienten identificadas con el personaje principal

–¿Y cómo nace esta protagonista?

–Quise llevar al extremo ese sentimiento de no encajar que también tengo yo. Veo que hay mucha trampa en esta sociedad tan precaria, tanto a nivel estudios como trabajo o vivienda. También está ese vacío existencial, que hace que la gente mire tanto para dentro que sea incapaz, como la protagonista, de entregarse a una relación, de comprometerse con otros. Ella se niega a medicarse, no como su madre y hermana, y esto hace que a veces sufra muchísimo. Pero en la vida hay otros momentos muy lindos, por eso en el libro también hay sexo, amor por la literatura, por el arte y la filosofía. Ella también los goza y se le vuelve la mirada más lúcida.

–¿Estamos en un momento donde sí interesan las historias de mujeres?

–Tengo la sensación de que hay nuevas autoras que, al menos en Cataluña, tiene voces muy originales y pisan fuerte. También hay hombres, pero ellos han escrito y publicado desde hace mucho tiempo. Aparece una generación muy fuerte, original, con voces nuevas y sólidas de mujeres con personajes también femeninos que me parece muy interesante.

–¿Usted piensa en los lectores cuando se enfrenta a una nueva historia?

–Nunca. Aunque sé que ahora esperan algo, yo sigo escribiendo para mí y decidí hacerlo así en la novela. Si gusta, bien y si no, también. Al menos yo tendré la paz de haber hecho lo que quería.

–"Permafrost" es la primera de una trilogía, ¿cuándo se sabrá algo de las próximas, ya con título, "Boulder" y "Mamut"?

–La segunda saldrá en catalán y castellano a la vez el próximo marzo. Ahora mismo está en revisión. Y la tercera ya está empezada. Lo cierto es que me lo pasé tan bien con "Permafrost" que quería más. De hecho, presenté a la editorial el proyecto de la primera novela escrita y la idea de las otras dos y lo quisieron entero.