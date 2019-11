Fagúndez llama a la movilización del electorado en Zamora

El cabeza de lista del PSOE de Zamora al Congreso de los Diputados, Antidio Fagúndez, ha hecho esta mañana un llamamiento al "voto masivo" después de depositar su papeleta en el colegio Gonzalo de Berceo de la capital. El también secretario provincial del PSOE ha querido centrar su mensaje del día electoral en "todos los que tienen sentimiento de hastío" y ha hecho un "llamamiento a la movilización" porque "no puede haber frustración que nos impida ir a votar en un país en el que, durante tanto tiempo, no pudimos hacerlo".

La "comitiva" socialista se ha dirigido después al colegio San José de Calasanz, donde ha depositado su voto la número dos al Congreso, Mar Rominguera, que también ha llamado a la participación de la sociedad zamorana.