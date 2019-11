La Junta pedirá responsabilidades por la avería de la caldera del María de Molina

"Hay tres empresas que son las responsables de que esto no haya funcionado, porque son los técnicos competentes quienes han hecho la obra, así que tendrán que asumir su responsabilidad". El director provincial de Educación, Fernando Prada, aseguró que la Junta pedirá explicaciones a las empresas que han puesto en marcha la nueva caldera del IES María de Molina, con un sistema que supone un gran ahorro y que da servicio a este instituto y a los cercanos del Claudio Moyano y Maestro Haedo, además del edificio de la Escuela de Idiomas, todos ubicados en la misma manzana.

Un fallo por culpa de una pieza que no podía encontrarse fácilmente fue el problema que provocó que la calefacción no funcionara en los cuatro centros educativos desde el pasado lunes, a pesar de que las pruebas previas no habían provocado ningún contratiempo. "Se hizo el llenado del circuito a partir del pasado 15 de octubre y cuando se ha ido a encender se ha detectado el fallo", explicó Prada.

Fue la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Clara San Damián, quien anunció que la caldera ya estaba funcionando desde ayer por la mañana "con normalidad" en los cuatro edificios. "A primera hora estaban presentes los técnicos de las tres empresas implicadas", recalcó, para añadir que ha sido desde el pasado lunes, cuando se detectó el fallo "cuando se ha estado haciendo todo lo posible para dar una solución a esta incidencia con normalidad".

La instrucción ahora es dejar esta nueva caldera encendida hasta el domingo, "así el lunes los alumnos podrán asistir a clase con una temperatura adecuada", aseguró San Damián, quien volvió a pedir disculpas a los estudiantes por todo lo ocurrido, al tiempo que agradeció su paciencia durante estos días, tanto a ellos como a los profesores de los institutos.

Por su parte, desde los centros se habían movilizado para iniciar unas jornadas de huelga todos los viernes para exigir un arreglo de este problema, aunque finalmente las desconvocaron por haber tenido una solución.