Una generación de podio

El paraninfo del Colegio Universitario se llenó de grandes figuras del periodismo deportivo para participar en la mesa redonda "La segunda edad de oro del deporte español" del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, donde se analizó el recorrido de los deportistas nacionales en las últimas décadas.

Una de las figuras más conocidas fue Jesús Álvarez, jefe de Deportes de los servicios informativos de TVE. "Creo que la segunda edad de oro ya la hemos empezado a vivir y la primera termina, según mi opinión, cuando ganamos el Mundial de Fútbol en 2010", calculó. Un título que era una "espinita clavada" para un país donde el fútbol es el deporte nacional. "Mis hijos han vivido todo el éxito de nuestros deportistas y no entienden lo que es no ganar. Yo todavía me acuerdo de aquello de 'jugamos como nunca y perdimos como siempre' que tanto sufríamos", bromea.

Para Álvarez, es ahora "cuando se está recogiendo la semilla que se sembró hace años, cuando la gente comenzaba a practicar deporte y se descubrieron nuevos talentos", recuerda, al tiempo que señala que hace relativamente poco tiempo dedicarse al deporte en España "era toda una aventura, apenas había ayudas y se entrenaba en ratos libres. No estaba profesionalizado, pero hoy hay muchos más deportistas que se dedican a ello exclusivamente, aunque requiera mucho esfuerzo y disciplina", valora.

Su compañero Julián Redondo, presidente de la Asociación Española de Prensa Deportiva, califica de "milagro español" todo lo conseguido por los deportistas en los últimos tiempos, argumentando que ese fenómeno se debe a que los títulos se siguen multiplicando "a pesar de que la inversión estatal ha bajado considerablemente, un 40% de media", calcula.

Redondo argumenta que las bases "están asentadas, tanto en instalaciones, como en excelentes técnicos y el maravilloso clima de España, que hace del deporte una manera de vivir".

Desde la agencia EFE su jefe de Deportes, Luis Villarejo, vaticina que los resultados de los Juegos Olímpicos de Tokio serán similares a los logrados en Río de Janeiro. "Los grandes nombres se mantendrán, aunque quizá lo tengamos más complicado con el equipo de gimnasia, que está prácticamente renovado y son muy jóvenes", argumenta.

Destacando el papel de los entrenadores en estos éxitos, también destaca la mejora en estos años, con el esfuerzo de federaciones pequeñas y escasos recursos. "Los deportistas son gente hecha de otra pasta, muy bien organizados y con mucha disciplina", aprecia.

Como representante de los deportistas participó en el debate Theresa Zabell, doble campeona olímpica de vela en Barcelona y Atlanta, quien destacó el papel actual de la mujer en el deporte. "Considero que las de la generación de Barcelona 92 abrimos el camino y me siento muy orgullosa de formar parte de ese grupo, porque no fue nada sencillo, aunque ahora veas unos grandes resultados y un magnífico nivel", valoró.

Este grado alcanzado se refleja, por ejemplo, en la participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos, donde la tasa está muy igualada. "Además, los resultados son mucho mejores a nivel femenino que masculino, aunque hay que seguir trabajando", indicó, enumerando los múltiples deportes donde la mujer española es protagonista, como bádminton, natación, hockey, vela o atletismo.