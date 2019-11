Fernando Martínez-Maíllo | Candidato del Partido Popular al Senado: "En Zamora se juega todo a PP o PSOE; el que gane en votos tendrá dos escaños"

O Partido Popular, o Partido Socialista. No hay más opciones para Fernando Martínez-Maíllo de cara a las elecciones generales del 10 de noviembre, que encara como cabeza de lista al Senado. Alejado de los grandes focos de su época como número tres nacional, el expresidente de la Diputación valora ahora las consecuencias del multipartidismo y los diferentes modelos de campaña y gobierno que les separan del PSOE.

–Los dirigentes de Ciudadanos y Vox en Zamora mantienen que el bipartidismo ha generado la situación crítica de esta provincia. Para usted, ¿el bipartidismo es bueno o malo?

–Como mínimo, el bipartidismo ha generado estabilidad. Por el contrario, lo que ha generado el multipartidismo son cuatro elecciones en cuatro años. Solo con eso, creo que está explicado todo. El bipartidismo genera una estabilidad que, en momentos de incertidumbre económica y territorial, con el desafío en Cataluña que sigue adelante, es algo muy valorable.

–En las pasadas elecciones de abril se practicó el famoso "1+1+1" para el Senado entre las formaciones de la derecha que hizo trizas las aspiraciones de su partido.

–Claro, porque además se trataba de algo que no era verdad. Lo único que se hizo con esa manera de votar fue favorecer al PSOE. Es lo mismo que ocurre en el Congreso. Cualquier división del voto en el centro derecha es arriesgarse a que el PSOE tenga más diputados, más senadores y gane las elecciones. Cuando estamos en unas segundas elecciones y el Partido Popular está tan cerca de poder ganarlas, ¿por qué arriesgar? Aquí hay que preguntarse varias cosas. ¿Si votas al Partido Popular hay más garantías de que el centro derecho gane las elecciones? Sí. ¿Es legítimo votar a cualquiera? Sí. Pero arriesgas. Y con el Partido Popular, no.

–¿Dónde enfocan la recuperación de los votos que perdieron en el mes de abril?

–En nosotros mismos. El Partido Popular es un partido de gobierno, de experiencia en la gestión, que evitó el rescate de España y que puso en marcha el artículo 155 que paró el desafío en Cataluña. Los dirigentes encarcelados están allí porque nosotros denunciamos y cesamos a Puigdemont, que luego se escapó como un cobarde. Todos los demás hablan mucho, pero nunca han gestionado nada. Y esa es la gran diferencia que tenemos respecto a los demás: equipos, personas, programas y un liderazgo indiscutible de Pablo Casado.

–Pero el mal resultado del Partido Popular llegó por el auge de Ciudadanos y Vox en la provincia de Zamora.

–En las últimas elecciones Vox tuvo 12.000 votos en Zamora. A mí no me gusta hablar de voto tirado o voto perdido, porque eso es una ofensa al votante. Es legítimo que cada uno vote a quien quiera, pero todo el mundo tiene que saber que esos votos sirvieron para que el PSOE ganara las elecciones. En Zamora se juega todo entre PP y PSOE, porque quien gane las elecciones es muy probable que obtenga el segundo escaño. Por eso pido la concentración del voto en torno al Partido Popular.

–Antes hablaba de Cataluña y da la impresión de que tanto el independentismo como Franco están capitalizando la campaña, mientras que no se escucha nada de los problemas locales.

–Es verdad, aunque nosotros sí hemos intentado colar temas locales. Hemos presentado la propuesta de declaración de servicio público del AVE para reducir el coste del billete, que es algo muy local. Y también se está hablando mucho de despoblación, una cuestión que lideró el Partido Popular con el plan que Mariano Rajoy presentó en Zamora en abril de 2017. Algunas cosas hemos conseguido colar en el debate local, aunque es verdad que han sido muy pocas.

–La reapertura de Monte la Reina es una de las pocas excepciones.

–Pero ese es un debate grosero por parte del Partido Socialista. Creo que el jefe del Estado Mayor del Ejército lo dejó bastante claro y puso firmes a los socialistas al decirles que es un proyecto de todos, para todos y con independencia del Gobierno.

–Respecto a la despoblación, ¿cuándo se pasará de grandes palabras a hechos?

–No hay que desdeñar las palabras, porque para que un problema se solucione, primero hay que hablar de él. Cuando yo estuve de presidente en la Diputación me desgañité durante años y nadie nos hizo caso. Ahora, el problema está ahí, en un debate electoral, y eso hay que valorarlo. Eso sí, también tenemos que dar el siguiente paso: un pacto de estado, llevar internet al medio rural, traer empresas, dotar de infraestructuras, mantener servicios públicos, mejorar la fiscalidad... Pasar de las palabras a las medidas, aunque sin eliminar la importancia de las palabras.

–Una infraestructura clave y que nunca llega es la A-11 hasta la frontera. ¿Se compromete el PP a terminarla si gobierna?

–Si no hubiera habido moción de censura y el Partido Popular siguiera gobernando, esa autovía ya estaba licitada. Lo que hicimos fue colocar ese tramo dentro de un plan específico para concluirlo mediante un sistema público-privado. Licitaríamos todo el tramo como ocurrió con la autovía a Benavente, lo pagaría una empresa privada, lo mantendría y luego nosotros se lo iríamos pagando. Pero llegó la moción de censura y ahora dicen que si ya está el impacto ambiental, que si a ver si lo metemos en Presupuestos... ¿Otra vez? Si eso ya estaba superado. Con nuestro método, los trámites de impacto ambiental se cortan y automáticamente se licitan todos los tramos a la vez. Me duele esa autovía porque la gente sufre accidentes gravísimos y es algo sobre lo que no se puede frivolizar.

–Volviendo a la campaña. Vemos a un PSOE con toda la carne en el asador y muchos nombres, al contrario que ustedes...

–A mí lo que me sorprende es que Antidio Fagúndez no haya aprendido nada. ¿No tuvo suficiente con una campaña municipal en la que trajo un carrusel de ministros y obtuvo el peor resultado de su historia? Vienen ministros que no saben ni dónde está Monte la Reina, que no los conocen más que en su casa y así piensan ganar las elecciones. Creo que se equivocan. Nosotros somos de la tierra, de la gente y no necesitamos traer a nadie.

–En estas elecciones está en boga eso de "votar con una pinza en la nariz" dentro de la izquierda para evitar la dispersión. ¿Los ciudadanos de la derecha deben también "votar con pinza" al Partido Popular?

–Aquí hay solo dos opciones: o el PP o el PSOE. Que cada uno reflexione lo que quiera y vote como sea, pero esa es la realidad. Tenemos la oportunidad de echar a Pedro Sánchez y la única manera es concentrar los votos del centro derecha en el Partido Popular.