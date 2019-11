Igea: "Aunque nos silben, vamos a cumplir con nuestra obligación"

El vicepresidente Igea hizo gala de responsabilidad al asegurar que "aunque nos silben y nos chillen, los ciudadanos de Castilla y León pueden estar tranquilos porque velaremos para que los servicios públicos sean de la mejor calidad". En esta línea, aseguró "no caer en promesas vacías en campaña electoral" y apuntó que "el que quiera políticos que hagan esas promesas puede votarlos el domingo. No es mi caso, ni el caso de Ciudadanos, que en ningún caso prometió lo que no podía cumplir".

José Antonio Bartolomé, por su parte, aseguró que la situación en Zamora es "crítica" y que "aquí tiene valor votar a Ciudadanos, como se demostró en abril. Somos el único partido que apuesta por el desbloqueo y quiere solucionar los problemas de la gente".