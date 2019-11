La pianista María Victoria Martín ofrece cuatro recitales en la Biblioteca Pública

La pianista María Victoria Martín Adánez ofrecerá un ciclo de conciertos centrado en obras de Joseph Haydn este mes de noviembre en la Biblioteca Pública del Estado.

Cada uno de los recitales tendrá lugar un miércoles y en cada cita la instrumentista tocará distintas sonatas del compositor austríaco. Los conciertos comenzarán a las 20.00 horas y la entrada será libre hasta completar el aforo.

"La música ha sido el motor de mi vida. He aprendido de todos los que estuvieron a mi lado: profesores, alumnos, familia, amigos... Pero mi amor hacia el piano me lo infundió, de manera muy especial, mi maestra Amalia Sempere; ella me llevó de la mano y condujo por la senda de este bello arte y me enseñó a amar la música de los grandes maestros a través del mundo del sonido", indica la pianista que nació el mismo día que Haydn.

Por otro lado, la sección infantil y juvenil del centro ha programado varias actividades. A los Miércoles de Cuento, que cuentan con grupo cerrado, y los Viernes nos vemos en la biblio, club de lectura orientado para jóvenes entre 13 y 16 años, se suman teatro para jóvenes con "Secundario: historias de un cómico de provincias" pensado para jóvenes a partir de 12 años y adultos, que podrá verse el 15 de noviembre desde las 19.00 horas. Habrá narración para bebés desde 5 meses hasta niños de 6 años con "¿¿¿Mamá, por qué???" de Charo Jaular el 23 de octubre a partir de las 12.00 horas con inscripcines desde este sábado, día 9 de noviembre, en tanto que el día 29 podrá asistirse a "Historias con susto para dormir a gusto" de Rilo&Peñadique, para niños a partir de seis años, un espectáculo para el que los interesados en asistir tienen que recoger las invitaciones a partir del sábado 16 de noviembre.