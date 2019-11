"El modelo sanitario ha cambiado y tenemos que adaptarnos a los nuevos pacientes"

Elvira Velasco acudía a las pasadas elecciones generales del 28 de abril en el número dos de la lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados y no conseguía en las urnas sacar su escaño. No obstante, la elección de Isabel Blanco como consejera del gobierno autonómico de Alfonso Fernández Mañueco le aupó a la Cámara Baja y ahora es ella quien ostenta la cabeza de lista. Como profesional de la Sanidad, apunta a la financiación por parte del Estado como principal problema y solución para el conflicto de los consultorios. Además, detalla las recetas de los populares para atajar la despoblación.

–Zamora ha sido una de las pocas provincias donde ha habido cambios en las listas. ¿Cree que eso puede influir de cara a las elecciones del domingo?

–Es algo circunstancial. En abril tuve la oportunidad de ir de número dos y durante todo este tiempo he sido diputada. Tras la elección de Isabel Blanco como consejera ha habido que incorporar gente nueva, pero lo importante sigue siendo el proyecto, lo que el Partido Popular quiere para los zamoranos y para los españoles. Ahora voy yo de cabeza de lista y tenemos a Feliciano Fernández en la lista, que es una persona con experiencia y nos aporta un valor más.

–En aquellas elecciones de abril, el Partido Popular sufrió un duro golpe en Zamora. ¿Cómo harán que ahora sea diferente?

–Hay una cosa clara. Si sumamos el resultado de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, obtenemos el número de votos total que antes conseguía el Partido Popular por sí mismo. Por eso, nuestra apuesta pasa por no dividir el voto del centro derecha. Hay que sumar en torno al Partido Popular, porque si no ocurrirá lo que vimos en abril; ganará el PSOE.

–¿Voto útil en torno al PP?

–Hay que recordar que Pablo Casado intentó impulsar el proyecto España Suma, incluso a costa de perder puestos en sus listas, pero en beneficio de todos los españoles, para no dividir ese voto de centro derecha. Ya hemos visto que se han llegado a acuerdos de gobierno a nivel autonómico, a nivel municipal y hasta en la Diputación de Zamora. Pero no ha podido ser y por eso llamamos a aglutinar todo el voto del centro derecha en el Partido Popular. De lo contrario, volverá a ganar el PSOE.

–La España Vaciada será clave para dar o quitar escaños a los diferentes bloques. ¿Servirá esto para que tenga la importancia que merece de cara al futuro?

–Las cifras de estos territorios suman aproximadamente unos cien escaños, es de lo que se habla. Creo que es una gran oportunidad para que por fin pueda llegar ese pacto para la despoblación que es necesario. Por otra parte, no me gusta el término España Vaciada. Debemos hablar de la España de las oportunidades. La que quiere ofrecer futuro a los jóvenes que quieren implantar sus negocios en el medio rural; la que lucha por una Política Agraria Común que beneficie a nuestros agricultores; la que ve en el envejecimiento de la población un activo. Apuesto por ello. Creo que tenemos que pasar del estado crítico al estado de recuperación. Como en toda dolencia, primero hay que identificar dónde está el problema y luego poner soluciones. Ahora tenemos los indicadores, así que sabemos dónde actuar y es una gran oportunidad para luchar por ello.

–¿Y por dónde hay que empezar? A menudo se lanzan grandes palabras sobre la despoblación, pero escasean las medidas concretas.

–Antes de la moción de censura, el presidente Mariano Rajoy vino a Zamora y explicó cuál era su plan contra la despoblación con esas medidas concretas. Sin embargo, nos quitaron el Gobierno de España y Pedro Sánchez creó un Comisionado frente al Reto Demográfico del que solo conocemos el nombre, porque nunca hemos sabido nada más. Lo primero que tiene que haber es un pacto en el que se comprometan todas las administraciones: locales, autonómicas y estatal. Después, hay que apostar por las nuevas tecnologías para globalizar los negocios del medio rural y aplicar beneficios fiscales para jóvenes y mujeres. Además, debemos facilitar la tramitación de los proyectos, porque no nos podemos permitir que un emprendedor rural se ahogue en el papeleo y desista de montar su empresa. Si no hay todo esto, la gente se va. Y lo que necesitamos es, precisamente, todo lo contrario: convertir a Zamora en una tierra de riqueza que atraiga al empresariado.

–Antes habló usted del futuro de la PAC. A pesar de que en mayo hubo elecciones europeas, la realidad es que no negocia igual el nuevo marco un ministro de Agricultura del PSOE que uno del PP. ¿Qué ofrecen ustedes que no tienen los socialistas?

–Nuestra primera apuesta es asumir el liderazgo de España dentro de las negociaciones con la Unión Europea para defender a nuestros agricultores. Tenemos experiencia, porque por allí han pasado Miguel Arias Cañete e Isabel Tejerina ejerciendo como líderes frente al resto de países. En el nuevo marco necesitamos un ministro que conozca de lo que se está hablando y que dé un golpe encima de la mesa si es necesario. Sobre lo concreto, en el Partido Popular creemos que es necesario introducir nuevos indicadores que consideren el envejecimiento y la dispersión de la población como factor para incrementar recursos.

–¿Qué le ofrece el Partido Popular a un joven zamorano que quiere quedarse en su tierra?

–El joven va donde tiene más posibilidades, por lo que la receta no es otra que generar empleo. Zamora puede ser tierra de pioneros. Tenemos que apostar por las nuevas tecnologías para que quien abra un negocio pueda tener un punto de vista globalizado. Tenemos ejemplos, como los hermanos Moralejo, que están expandiendo su mercado desde la provincia. Este territorio tiene muchas potencialidades y hay que recogerlas para intentar abrir un hueco y ser visible dentro de un marco mundial.

–¿Teme que el enfado rural con el gobierno autonómico de PP y Cs respecto a los consultorios pueda pasar factura en las urnas este próximo 10 de noviembre?

–Tenemos que ver la realidad. Y la realidad es que en Zamora hay 432 consultorios locales y no se ha cerrado ninguna. Ahora bien, hay cosas que se pueden mejorar. A un Gobierno central hay que pedirle que potencia la financiación autonómica y local para que en la sanidad no existan diferencias entre los pueblos y las ciudades. Y también hay que conseguir que el trabajo rural sea atractivo para los profesionales sanitarios. Pero para ello hay que trazar un plan. De nada sirve incrementar plazas MIR si no hemos hecho antes una selección previa de necesidades.

–Da la impresión de que no se tiene en cuenta el escenario en una provincia como Zamora.

–El modelo ha cambiado. Una de cada cuatro personas en Zamora es mayor de 70 años. Se trata de pacientes que tienen que tener un modelo de atención diferente. Una atención en su domicilio, en su medio. La gente no quiere salir de su entorno y tenemos que facilitarle esos recursos, esa atención. Nuestros servicios públicos funcionan muy bien, pero hay que introducir cambios y hay que hacerlo contando con los profesionales. No se puede modificar ninguna política sanitaria al margen de ellos.