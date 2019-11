Los sindicatos "revientan" el acto de Igea en Zamora

Los sindicatos han "reventado" el acto de campaña que el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, planeaba tener en Zamora para acompañar al candidato al Congreso, José Antonio Bartolomé Cachón. Alrededor de medio centenar de trabajadores públicos y de miembros de UGT se han manifestado en la plaza de la Constitución para exigir la vuelta a las 35 horas para los empleados públicos. Jerónimo Cantuche, de UGT, ha mantenido un tenso cruce de palabras con Igea, que también se ha "encarado" con otros manifestantes al respecto de la gestión sanitaria.

UGT ha exigido la aplicación inmediata del acuerdo que fija las 35 horas semanales para los trabajadores de la Junta, firmado con la administración de Juan Vicente Herrera antes de las elecciones de mayo. Igea, que se ha defendido asegurando que él no firmó el acuerdo y que "nunca en campaña me habrán oído prometer la vuelta a las 35 horas", ha pedido paciencia ante la negociación que se está llevando a cabo. "Lo que parece que ustedes no quieren entender es que el acuerdo está ya firmado y publicado, que lo que tienen que hacer es cumplirlo". "¿Lo han firmado conmigo?", se limitaba a responder Igea.

Tenso cruce de palabras también con una manifestante que ha censurado la gestión que desde Ciudadanos hacen de la Consejería de Sanidad. "Están cerrando consultorios", ha gritado al vicepresidente, a lo que esté ha respondido, en elevado tono, con un "dígame uno, dígame uno". Igea ha deslizado, además, que la aplicación de las 35 horas a los funcionarios elevaría la lista de espera. "Tenemos también responsabilidades con los pacientes y con los ciudadanos, ¿o es que solo las tenemos con ustedes?".

En posteriores declaraciones a los medios el vicepresidente de la Junta ha asegurado que gestionarán los servicios públicos "de manera eficiente" y que "no nos dejaremos amedrentar por manifestaciones como esta en plena campaña electoral". Mientras, el equipo de Ciudadanos recogía la mesa informativa y las banderas instaladas en la plaza de la Constitución, metía la propaganda electoral y las pulseras en cajas y se olvidaba de un acto de campaña que no se ha llegado a celebrar.