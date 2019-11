Los mejores tuits sobre Zamora en el debate electoral

Zamora tuvo cierto protagonismo durante el debate electoral organizado por la Academia de la Televisión este lunes entre los cinco principales candidatos de cara a las próximas elecciones generales del domingo 10 de noviembre. Pedro Sánchez mencionó a la perla del Duero en varias ocasiones mientras hablaba sobre la España Vaciada y exponía sus propuestas para hacer frente a la despoblación, como la creación de un Ministerio dedicado al reto demográfico.



De ahí que muchos usuarios zamoranos alardearan en Twitter de la "popularidad" de Zamora en el debate.





Soy zamorana, de Benavente. Han nombrado Zamora muchísimas veces en este debate. La realidad es que dejaron de mirar a Zamora hace 14 o 16 años. Hacer electoralismo con una España que no te importa está feo.

El otro día Sánchez confundió Zamora con Palencia. Ayer en el debate mintió diciendo que el PP gobierna la Comunidad con VOX. El PSOE desconoce o miente siempre sobre Castilla y León. No sé cuál de las dos cosas me parece más grave ??. ? STOP fake news sanchistas.

Rivera miente. Me puse muy mala en Zamora, vivo en Sevilla, y me trataron de 10 en Zamora. Espero que Rivera no tenga que ir a hospital pero lo tratarán como a un rey Más respeto le pido a la Sanidad Pública. Y dejad de hacer demagogia y revelar vuestra ignorancia. #Debate