Mañueco alienta una "movilización masiva" para que el PP recupere votos en Zamora

Alfonso Fernández Mañueco regresó a Zamora para alentar "una movilización masiva" del electorado del Partido Popular que le permita "recuperar la posición de privilegio" perdida el pasado 28 de abril. El presidente de la Junta y líder autonómico de la organización protagonizó un acto con apoderados e interventores de la provincia y aprovechó la ocasión para realizar una arenga poco habitual en la casa. El PP autonómico llevaba muchos años sin acudir a unas Elecciones Generales a la contra. Aun con gobiernos del PSOE en Madrid, la región siempre supuso una fuente inagotable de apoyos para la organización de centro-derecha. Hasta que llegó la derrota de hace seis meses.

Por eso, el PP acude esta vez al ataque, y Mañueco trató de espolear a los suyos con un mensaje optimista antes de la cita con las urnas: "Estamos en un momento crucial, fundamental. Hay una puerta abierta para poder ganar las elecciones", advirtió el presidente regional, en un tono de mitin y con el público abarrotando una sala muy limitada de aforo: "Pablo Casado es el presidente que necesita nuestro país,y aunque las elecciones provoquen hartazgo, tenéis que hablar con la gente y luchar contra la desmovilización", señaló el líder regional del partido.

Mañueco insistió en ir "pueblo a pueblo y barrio a barrio" para convencer a sus votantes potenciales, y defendió la necesidad de "un gobierno moderado y sensato". En su intervención, el político salmantino atacó a Sánchez en varias ocasiones y también lanzó algún que otro dardo a Vox, consciente de que la fuga de apoyos hacia el partido de Santiago Abascal es una de las razones que pone en cuestión el dominio del PP en Zamora y en Castilla y León.

Además, para darle empaque a su discurso, Alfonso Fernández Mañueco puso sobre la mesa algunos de los logros que, a su juicio, sustentan su labor en los cinco meses que lleva al frente de la Junta de Castilla y León: "Hemos suprimido el impuesto de sucesiones y donaciones, queremos atraer empresas a nuestro suelo industrial y vamos a apostar por las nuevas tecnologías para fomentar la presencia de emprendedores", enumeró el presidente regional, que hizo un aparte para el asunto de la sanidad.

Mañueco aseveró que "no se va a cerrar ningún consultorio" y garantizó su "pervivencia" para tratar de cortar las críticas al plan piloto trazado por la Consejería de Sanidad para Aliste: "Además, quiero dejar claro que los ayuntamientos que no se quieran fusionar, no tendrán que hacerlo", apostilló.

Para terminar, Fernández Mañueco llamó a "municipalizar" la campaña y a "darlo todo" en la recta final antes del 10 de noviembre: "Hay que ir con moral de victoria para dar ese último empujón y sacar en Zamora los dos diputados y los tres senadores", concluyó el presidente del PP regional.