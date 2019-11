Carmen Piñán: "Las empresas tienen que ponerse objetivos en términos de equidad"

Carmen Piñán es una de las ponentes del evento eWoman Zamora 2019. Directora de Estrategia de Clientes y Sostenibilidad en Suez España, ofrecerá la ponencia "La importancia de la red" en una jornada que se celebrará el próximo 21 de noviembre en el salón de actos del Consejo Consultivo de Castilla y León.

De raíces zamoranas, es asturiana, hija de un leonés y de una zamorana natural de Muelas del Pan, donde ha pasado las vacaciones durante su infancia. También es madre.

Carmen Piñán es ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Gijón. Tras 13 años de experiencia en consultoría, especializada en el sector Utilities, se unió al Grupo Suez en septiembre de 2013 para liderar la Dirección de Estrategia de Clientes y Sostenibilidad en el área de Concesiones en España.

En estos años se ha centrado en definir e implantar estrategias de comunicación en las diferentes empresas del Grupo Suez, además de coordinar la implantación de estrategias de sostenibilidad y diálogo con grupos de relación.

–Es una de las ponentes del eWoman Zamora, ¿qué le parece este evento?

–Me parece un evento superpotente, interesante y a la vez necesario. Los medios de comunicación tienen mucho que decir en línea con poner encima de la mesa la necesidad de igualdad y el rol de la mujer en todo esto. Es importante que se hagan eventos de este tipo y tener la oportunidad de aprender. Estoy muy agradecida de participar, pero sobre todo me parece muy interesante la oportunidad de aprender de experiencias y reflexiones de otras mujeres que han hecho un camino importante profesionalmente. Escuchar sus experiencias te ayuda en tu camino, nos puede dar ideas y oportunidades e inspirar a otras mujeres, hasta el punto de sentirnos comprendidas en dificultades que hay cuando abordas la conciliación, la trayectoria profesional y la vida en general.

–¿Qué va a tratar en su ponencia?

–Mi intención es poner encima de la mesa parte de mi experiencia personal y profesional y algunas iniciativas que desde Grupo Suez se están realizando para promover desde la Dirección de Equidad los planes de igualdad, el equilibrio entre hombres y mujeres en puestos de responsabilidad y políticas de conciliación, por si puede inspirar a otras empresas.

–¿Cuál es la situación de Grupo Suez en este sentido?

–Se ha hecho un estudio de brecha salarial en Suez España y hablamos de un 7% de brecha salarial. Esto implica que tenemos que trabajar y cubrir esa brecha, pero es un punto interesante comparado con la media de España y de la Unión Europea, que están en un 15% y un 16% respectivamente, y con el propio sector, que ronda el 19%. Es algo en lo que, si bien hay que trabajar, hay cifras favorables gracias a que hay que ponerse objetivos y trabajar con objetivos en las empresas. Es importante ir recorriendo ese camino que tiene que servir para que en todo el sector y todas las empresas nos tomemos esta parte en serio y sigamos mejorando. En Suez y Aquona hay una Dirección de Equidad, planes de igualdad y se han ido desarrollando en estos años protocolos de acoso y para garantizar que en los procesos de selección, salarios, formación y promoción las decisiones sean absolutamente equitativas entre hombres y mujeres.

–¿Por qué ha titulado su ponencia "La importancia de la red"?

–Pensando en mi carrera, llegué a la conclusión de lo importante que es la red en distintas dimensiones. Por un lado, la importancia de hacer equipo tanto en el trabajo como en casa porque la corresponsabilidad es lo que permite realmente que la conciliación sea una realidad y que puedas progresar en tu carrera profesional. Hay que aprender a delegar en el trabajo, en los equipos, confiar y hacerlos crecer y en casa lo mismo. Hay que entender que tiene que ser un trabajo de equipo y eso es lo que te permitirá ser capaz de equilibrar las dos facetas para evolucionar en tu vida profesional. Con ese título, me refiero a red también entendida como apoyos porque creo mucho en la mentorización y en el "mentoring". Me parece muy útil tener a alguien que te pueda servir de referencia con una experiencia mayor que la tuya y que pueda ayudarte y guiarte. En Suez se lanza ahora un programa de liderazgo femenino dirigido a 40 mujeres de alto potencial, con perfil técnico y de gerencia, dedicado a que piensen en marca personal y en concienciar también a los directores en cuanto a liderazgo inclusivo, pero con una cultura de acompañamiento. A cada una de esas mujeres se le asignará un mentor, entre los que me encuentro, para ayudarlas a dar visibilidad en ese potencial que pueden tener de asumir posiciones de liderazgo y hacerles un acompañamiento de cara a su futuro. "La importancia de la red" también se refiere a los padres porque eres el primer sustento con tus hijas en animarlas a afrontar retos, en que estudien lo que quieran y evitar clichés.

–¿Se ha encontrado en su trayectoria profesional con dificultades por ser mujer?

–La verdad es que no. No se si puede haber influido el haber hecho una carrera técnica en la que las chicas éramos absolutamente minoría y probablemente desarrollas unas capacidades de verte como igual, de asumir que te vas a comportar como igual y que te tienen que ver como igual. También influye con quien te encuentres en ese camino. Siempre se me ha valorado por el trabajo y los resultados. Desde que estoy en Suez creo que hay una parte de reconocimiento a ciertas características de liderazgo que pueden ser tradicionalmente femeninas de empatía, capacidad de diálogo y ese tipo de liderazgo que tiene mucho que ver con hacer que otros hagan aunque no dependan jerárquicamente de ti, conocer y moverte por todo el territorio y ser capaz de trabajar con equipos muy diversos. Yo he tenido suerte, pero es un camino que hay que recorrer y las empresas tenemos que ponernos objetivos reales en términos de equidad.

–¿Qué le entusiasma del sector del agua?

–Es un sector que conozco desde hace seis años y tiene un gran impacto en la vida de las ciudades y en el propio planeta. El agua juega un papel muy importante, hay que cuidarla y hacer una gestión y un consumo eficientes. Aunque yo tenía una formación técnica, cuando llegas a este mundo te das cuenta de que no te imaginabas la cantidad de tecnología, de esfuerzo y lo complejo que es realmente abrir un grifo o tirar de una cisterna y que salga agua. Cuando visitas una depuradora y una potabilizadora y empiezas a ver todo lo que hay detrás, la verdad es que es fascinante, y cuando lo ligas con el desarrollo sostenible, te motiva porque contribuyes a impactar en objetivos muy claros que tiene Naciones Unidas para preservar el planeta, algo en lo que no hay plan B.