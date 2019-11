Barrios da a Casado por vencedor del debate frente a "las ilegalidades" de Abascal

El presidente del Partido Popular de Zamora, José María Barrios, ha dado a Pablo Casado como vencedor del debate a cinco organizado ayer por la Academia de la Televisión. Según el líder de los populares zamoranos, Casado "defendió el Estado del Bienestar" frente a la actitud de Santiago Abascal, "que se dedicó a proponer cosas que no se pueden hacer, simplemente, por ser ilegales".

El vicepresidente de la Diputación Provincial de Zamora se refirió a la afirmación del líder de la ultraderecha acerca de eliminar las autonomías. "Ya no es cuestión de romper el pacto constitucional del 78, sino que además es que no se puede cumplir, porque a día de hoy no es legal", ha indicado.

El Partido Popular de Zamora ha celebrado este martes un desayuno informativo con los medios de comunicación para abordar diferentes cuestiones de campaña. Un marco en el que también han querido valorar los recientes datos del paro. "Es un día triste para España y para Zamora, donde se vuelve a poner de manifiesto que el Partido Popular crea empleo y el Partido Socialista se dedica a destruirlo", ha analizado José María Barrios.