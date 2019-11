Un tercio de los electores pone el acento en el desempleo

El 33,2% de los encuestados en el sondeo realizado por la empresa DYM para LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA asegura que el desempleo es el principal problema de la provincia de Zamora. Entre el paro y la despoblación consiguen "quitar el sueño" a prácticamente el ochenta por ciento de los zamoranos, siempre según la encuesta.

Cabe recordar que la última Encuesta de Población Activa cifra en 9.400 los desempleados existentes en la provincia. La estadística del INE baja de los 10.000 parados por primera vez en años y el porcentaje de desempleados desciende hasta el 12,3%, la cifra más baja desde el tercer trimestre de 2009. Cabe suponer, por tanto, que la preocupación por los asuntos laborales ha ido a menos en los últimos tiempos, como también ha ido a menos el número de parados.

El resto de asuntos de actualidad preocupan muy poco a los zamoranos. Un 1,9% de los encuestados fija su atención en la poca industria existente en la provincia mientras que un 1,8% indica que todo en la provincia está bien (es un porcentaje pequeño, pero no deja de resultar llamativo). Para un 1,4% de las personas que han participado en la encuesta la desigualdad y el modelo territorial son los asuntos más urgentes mientras que el uno por ciento está inquieto por las comunicaciones en la provincia. Para menos de este porcentaje son preocupantes las bajas prestaciones y ayudas existentes actualmente. Por último, cabe destacar que más del siete por ciento de los encuestados no supo que responder a la cuestión de qué le preocupa más y que el 3,5% escogieron otras opciones que no aparecen en la lista.