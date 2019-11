García-Page: "En Zamora, votar a Podemos o Ciudadanos es igual que no usar el voto"

Votar a formaciones emergentes o minoritarias, "como Podemos o Ciudadanos, en provincias como Zamora, es lo mismo que no usar el voto". Aunque "es legítimo, no contribuye a la formación de un Gobierno estable y sólido". Así lo manifestó ayer el presidente de Castilla-La Mancha y hombre fuerte del PSOE, Emiliano García-Page, durante un acto de campaña de los socialistas zamoranos. Page, presente ayer en la capital, reafirmó el llamamiento del PSOE al voto útil apostillando que "hoy la única alternativa es el PP o el PSOE". En esta línea, llamó a aglutinar el voto en torno al Partido Socialista.

Trajo Page a Zamora todo el argumentario al que tiene acostumbrado al electorado. Se mostró muy crítico con el independentismo catalán e incluso parecía celebrar que hoy no exista un gobierno de coalición en España porque "hubiera estado muy poco relacionado con lo que votó la gente" en abril. Pedro Sánchez, aseguró García-Page, "no ha querido ser presidente con el apoyo de los independentistas". El presidente castellanomanchego añadió que "en España no pueden mandar los independentistas" y tildó de "paradoja el hecho de que gente que quiere romper España se presente a unas Elecciones Generales". Mención especial para la CUP, que en esta ocasión también concurre y que, según Page, "está detrás de las revueltas de Cataluña".

Emiliano García-Page celebró que "aunque a veces he discrepado, siempre he tenido una posición firme de defensa de la Constitución y sobre el papel de los independentistas. Hoy me congratulo de que el PSOE esté al 100% con estos planteamientos". El problema catalán, añadió el presidente de Castilla-La Mancha, "se solucionará con mano izquierda, y pedimos el voto suficiente para depender de otros".