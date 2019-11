La banda Salduie actúa en la fiesta de presentación de Z! Live Rock 2020

La banda zaragozana de folk metal Salduie actúa en la fiesta oficial de presentación Z! Live Rock 2020 en en La Cueva del Jazz en vivo el próximo 30 de noviembre.

Saldue llega desde Zaragoza para presentar su último disco "Viros veramos", dentro de una gira en la que están demostrando la fuerza que le dan a la banda las nuevas incorporaciones, según explican desde el Z! Live

Tras la fiesta de folk metal llegará el turno de los regalos, ya que algunos afortunados podrán llevarse a casa camisetas del festival y abonos de dos días para la próxima edición del festival.

El Z! Live Rock 2020 tendrá lugar los próximo 12 y 13 de junio y la organización ha confirmado la presencia de Korpiklaani, Moonspell, Avalanch, Leo Jiménez, Legion of the Damned, Vita Imana, Débler, MorphiuM, Bloodhunter, Revolution Within, Hiranya, Arwen, Daeria, El Altar Del Holocausto y Next Step.

Además tras una exitosa cuarta edición, en la que grupos como Gamma Ray, Kamelot, Therion o Sodom reunieron en Zamora a más de 6000 personas,, la organización del festival ha decidido mantener el auditorio Ruta de la Plata como sede para este 2020 "con la intención de centrar los esfuerzos en mejorar las instalaciones actuales", explican en su web.