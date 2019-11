El sueldo en la provincia es un 25% más bajo que el de Valladolid

El desequilibrio territorial es una cuestión inapelable tanto en España como en Castilla y León. Solo de esta manera se explica que los zamoranos sean, con diferencia, quienes menos cobran en toda la región, percibiendo un 25% menos de salario que, por ejemplo, en Valladolid. La diferencia entre una provincia y otra se encuentra en más de 5.000 euros anuales, lo que corrobora la tesis de la desigualdad entre provincias. El secretario autonómico de CCOO, Vicente Andrés, ha reconocido en declaraciones a Ical que el problema de la falta de equilibrio territorial en el desarrollo de esta autonomía "Frankenstein" es muy difícil de solucionar porque "viene de largo, los desequilibrios de renta no aparecen de la noche a la mañana y la Comunidad lleva muchos años arrastrándolo".

El dirigente sindical ha recordado los 32 años de gobierno del PP en los que no se ha enfrentado a este problema "en serio, de verdad" y ha asegurado que se siguen escuchando "discursos y teorías que están bien, pero en el fondo no se hace nada". Según ha explicado Andrés, "o ha habido una política de desarrollo real en el oeste, que es donde está el problema junto a Ávila, no ha habido una apuesta seria". El líder sindical ha cargado contra unas políticas que se elaboran "desde el tacticismo mediático" y aunque ha asumido que comparten la idea de los planes de fomento territorial, lo cierto es que "sólo son papel" y no representan esfuerzos de inversión con actuaciones discriminatorias y de reindustrialización planificada para el oeste de la Comunidad. "No es normal que el PIB industrial de Burgos triplique el de León, Zamora o Ávila", ha comentado el representante de Comisiones Obreras.