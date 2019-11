La ampliación del crédito para la obra del centro de adultos enfrenta a Gobierno y PP

La ampliación del crédito de la obra que convertirá el antiguo matadero de Zamora en biblioteca municipal y centro de adultos enfrentó ayer a Gobierno municipal y oposición. El detonante fue en esta ocasión la decisión de destinar 96.000 euros más a las obras en cuestión, algo que eleva la cantidad final a 1.064.000 euros, cuatro mil por encima de la licitación inicial. La ampliación, del diez por ciento de la cantidad por la que se adjudicó la obra, es la máxima que permite la ley, recordaron todos los grupos.

En esto se apoyó el PP y su portavoz en esta cuestión, Víctor López de la Parte, para asegurar que los ediles de Izquierda Unida mintieron cuando, días antes de las elecciones de mayo, se fotografiaron frente al antiguo matadero "asegurando que las obras comenzarían pronto, algo que no fue así", puntualizó de la Parte. Lo que el representante popular añadió es que el alcalde y su equipo ya conocían, cuando anunciaron el comienzo inminente de las obras, que el proyecto tendría que ser modificado. Además, de la Parte censuró que la adjudicación no valorara otros aspectos, incluidos por la empresa que no consiguió el contrato.

Miguel Ángel Viñas, concejal de contratación, tildó de "barbaridad" que el PP "insinúe que este equipo de Gobierno ha dado las obras a dedo a una empresa que presentó una adjudicación más baja a sabiendas de que el crédito tendría que modificarse".

Viñas reconoció que "muchas cosas no van tan rápidas como nos gustaría" pero censuró la premura con los plazos en una obra cuyo planteamiento inicial nació hace tres décadas. "Las obras llevan paradas desde 2010, con el Gobierno del Partido Popular, y ahora estaríamos hablando de un retraso de unas semanas", aseguró el de Izquierda Unida. Recordó además Viñas el último proyecto impulsado por el PP, que "no cumplía con las necesidades existentes" y que obligó a rescindir el contrato con la empresa concesionaria, con la correspondiente indemnización. "Eso sí costó dinero a los zamoranos, no lo que se está haciendo ahora".

Sobre el fondo del asunto, el concejal de Contratación aseguró que el modificado viene motivado por "nuevas recomendaciones de la Junta" y por el hecho de que, desde que se redactó el proyecto hasta que comenzaron efectivamente los trabajos, se registraron más actos de vandalismo en el interior del inmueble, algo habitual durante los últimos años.

Por lo demás, el Pleno dio el visto bueno a una moción presentada por Ciudadanos mediante la cual el Ayuntamiento instará al Gobierno de la nación a que iguale los derechos, en lo referente a prestaciones por viudedad, entre parejas de hecho y matrimonios.