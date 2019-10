Toda la provincia roza el 100% de ocupación hotelera durante el puente de noviembre

Encontrar alojamiento en Zamora para los próximos días es una tarea casi imposible. Así lo confirman los hosteleros zamoranos por boca del presidente de la patronal sectorial, Azehos. En palabras de Óscar Somoza, la capital está prácticamente al cien por cien de ocupación durante las noches del viernes y el sábado, unos datos que hay que celebrar pero que no sorprenden, vista la buena tendencia turística de este 2019.

Las buenas perspectivas por lo que refiere a las reservas se extienden por prácticamente toda la geografía de la provincia. En Toro, Benavente y Los Valles, Arribes y la zona de influencia de Puebla de Sanabria se registran niveles de ocupación, siempre según Azehos, que oscilan entre el noventa y el cien por cien para las noches de este viernes y del sábado.

Lo que no han conseguido los hosteleros ha sido rentabilizar el "macropuente" que disfrutan los maestros y profesores, que dejaron las clases el martes para no regresar a sus puestos de trabajo hasta la mañana del lunes. La noche de ayer, miércoles, no tuvo un especial movimiento, como tampoco –siempre según las previsiones– lo tendrá la de hoy. Tampoco hay "arrastre" del puente hasta la jornada del domingo, hasta el punto de que, con las previsiones que manejan los hosteleros en la mano, la noche del domingo es como la de cualquier otro fin de semana.

Lo que los hosteleros esperan ahora es que las previsiones meteorológicas, que no son buenas para este fin de semana –al menos en la capital– no resten visitantes a los hoteles de la ciudad y de la provincia. Aunque el puente está ya prácticamente a las puertas, todavía habrá turistas que se hayan reservado la posibilidad de cancelar su reserva en las horas previas al viaje. Es de esperar, como marca la tendencia, que la mayoría de los visitantes lleguen desde la Comunidad de Madrid o desde otros puntos de Castilla y León, los dos puntos emisores fundamentales para el turismo zamorano.

Los buenos datos que, se espera, se registrarán durante el próximo fin de semana son el "empujón" perfecto para que los hosteleros encaren la recta final del año. Salvando el puente de Todos los Santos, la última gran cita del sector antes de las navidades es el Puente de la Constitución, que este año comenzará el seis de diciembre –viernes– y que se espera deje las calles de la capital y de los pueblos llenas de turistas.

Cabe recordar que, con los datos existentes hasta el mes de septiembre, 2019 es, de momento, el mejor año turístico de la historia de la provincia de Zamora. Aunque el noveno mes del año supuso un ligero "tropezón" al no alcanzarse las cifras del mismo periodo del ejercicio pasado, los datos acumulados de los tres primeros trimestres sí que son los más altos registrados hasta la fecha. Si los datos de octubre, noviembre y diciembre acompañan, el sector podría echar el cierre al mejor ejercicio de su historia.