Jubilados protestan contra el cierre del centro sociocultural de La Marina

Un grupo de jubilados está recogiendo firmas ante el inminente cierre del centro sociocultural de La Marina, situado junto a la Delegación Territorial de la Junta. Un local que abrió sus puertas enmarcado dentro de la obra social de la antigua Caja Duero y que ahora se enfrenta a su clausura. Los usuarios protestaron ayer a las puertas de la sede central de las oficinas de la entidad bancaria para urgir una solución ante una clausura que está prevista para la próxima semana. Por el momento, aseguran, nadie les ha ofrecido ninguna alternativa.

Los usuarios de este centro sociocultural de La Marina prefieren no entrometerse en cuestiones económicas o de otra índole que hayan podido derivar en el cierre del local. No obstante, sí que solicitan ayuda "a las instituciones o a quien pueda ofrecerla" para que finalmente la amenaza no se consume y el centro evite el cierre de sus puertas el próximo 6 de noviembre. "Hay mucha gente que no sabe ir a otro sitio; personas mayores cuyo único ocio a lo largo del día es salir un ratito de casa para acudir a este centro", señala Teresa, una de las afectadas.

La entidad, por su parte, asegura que el cierre del centro cultural escapa a sus competencias, pues es responsabilidad última de la empresa que presta el servicio, y que ha decidido cerrarlo.