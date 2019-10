Nicolás Esmorís: "En Zamora trabajamos para cumplir los objetivos de equidad y de igualdad de género"

Aquona es una de las entidades patrocinadoras del evento eWoman Zamora 2019, que se celebrará el próximo 21 de noviembre en el salón de actos del Consejo Consultivo de Castilla y León.

Este 2019 es muy especial para la empresa, ya que en diciembre se cumplen 50 años desde que la compañía, que cuenta en Zamora con 48 trabajadores, gestiona el agua de la capital.

Durante los premios eWoman, organizados por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y Prensa Ibérica e impulsados por CaixaBank, cuatro mujeres de éxito compartirán su experiencia y su trayectoria profesional. También se entregarán los premios eWoman en una gala que cuenta con el patrocinio de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Zamora, la Diputación de Zamora, Iberdrola, Mercadona, Cobadu, Aquona y Coca Cola y con la colaboración de Joyería Jolfer y Carmen Rebollo Estilistas.

–Aquona es una de las entidades que patrocina el evento eWoman Zamora 2019, ¿por qué apoyan esta iniciativa?

–El apoyo de Aquona se debe a que el evento eWoman refleja el avance en una sociedad en la que las mujeres tienen que tener más puestos de responsabilidad tanto por capacidad como por posibilidades y porque creo que así funciona todo mucho mejor y los rendimientos para las empresas serían superiores.

–¿Qué van a encontrar los asistentes en esta cita?

–Van a poder ver ejemplos de superación, de productividad y de como una mujer puede conseguir sus objetivos y nadie se lo tiene que impedir. Es importante que vengan a darse a conocer y a explicar experiencias fantásticas. El año pasado fue un éxito escuchar las experiencias de las ponentes y ver a las premiadas como se han superado y como han salido adelante, sobre todo en entornos rurales y en entornos difíciles.

–¿Cree que las mujeres se encuentran con más dificultades en su vida profesional?

–Por supuesto que sí. Hoy en día tenemos que hacer discriminación positiva hacia las mujeres porque creo que sigue habiendo desigualdad en el salario que cobran en comparación con los hombres. La situación ha evolucionado, pero no hay todavía tantas mujeres en puestos de responsabilidad. Desde Aquona estamos potenciando para incrementar el papel de las mujeres en puestos de responsabilidad de la empresa y no solamente en puestos técnicos. Un ejemplo puede ser el propio Comité de Dirección que tenemos en Aquona Castilla y Léon Oeste, en el que de los catorce miembros, hay siete hombres y siete mujeres.

–Aquona está fomentando la igualdad...

–Sí, Aquona está desarrollando toda su gestión para cumplir todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluido el de equidad e igualdad de género, que es el ODS número cinco. Uno de los objetivos fundamentales es el incremento de las mujeres en puestos de responsabilidad y cada año estamos evaluando a todo el personal que tenemos y en caso de necesidad de un puesto de responsabilidad, se evalúa y se intenta hacer una discriminación de género en favor de la mujer.

–¿Son necesarias estas jornadas para dar visibilidad al talento femenino?

–Sí. Si vemos la ficha de la ciudad de Zamora en el ODS de igualdad de género, excepto la paridad en cargos electos municipales, que está en verde, el resto de los indicadores, como la brecha de género en la población activa, la brecha salarial en pensiones, la brecha salarial en asalariados o la violencia de género, están en naranja o rojo y por lo tanto aún queda mucho que hacer y se está trabajando para conseguirlo.

–La jornada va a contar con la ponencia de Carmen Piñán, que lidera la Dirección Estratégica de Clientes de Grupo Suez...

–Carmen Piñán es nuestra directora de Desarrollo Sostenible del grupo en concesiones. Tiene raíces zamoranas y es un ejemplo claro de una mujer con una valía profesional muy grande y que está en un puesto de alta responsabilidad y de alta dirección del Grupo Suez en España.

–En diciembre se cumplen 50 años desde que Aquona gestiona el servicio de agua potable, ¿tienen previsto conmemorar esa fecha?

–La mejor conmemoración es seguir haciendo nuestro trabajo día a día e intentar tener los menos fallos posibles. Queremos que el proyecto #ZamoraEsAgua, que es un proyecto sostenido y social, siga desarrollándose y teniendo los éxitos que en los últimos años está teniendo. Alinear nuestra gestión con el cumplimiento de los ODS es fundamental y eso se ve reflejado en la sociedad zamorana y sobre todo en los más desfavorecidos, por eso tenemos el fondo social con el Ayuntamiento y hacemos los proyectos de "Agua, salud e infancia" y "Aquología", de educación ambiental. Queremos conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 20-30 y si es antes, mejor, sobre todo en los ODS de agua, de igualdad de género, salud, bienestar y fin de la pobreza. Toda nuestra gestión debe ir enfocada ahí y ese es nuestro mayor regalo a la sociedad zamorana. Estamos orgullosos de la gestión que hacemos y sobre todo, de los trabajadores, de lo involucrados que están con el proyecto y de como están trabajando y ayudando a conseguirlo. Esperamos que esa alianza público-privada siga desarrollándose con el Ayuntamiento y podamos hacer un proyecto que permita que sigamos realizando nuestra gestión y pensar en el servicio que tenemos que dar en un futuro, que tiene que ser todavía mejor.

–La evolución habrá sido muy importante en estos 50 años, ¿qué balance hace de este tiempo?

–La evolución ha sido muy grande. Zamora es la primera explotación del grupo fuera de su alcance inicial, que se inicia en la zona de Cataluña. Cuando llegué a Zamora en diciembre de 2010 dije que tendríamos que ser la primera explotación en todo, en avances y en antigüedad. Hemos cambiado, el agua no se parece en nada a la que teníamos hace diez años, el Ayuntamiento también ha invertido en tener unas instalaciones mejores y podemos dar agua de calidad a todos los ciudadanos. También han cambiado las formas de trabajo, de prevención y de hábitos saludables y llevamos unos ocho años sin accidentes con baja de ninguno de nuestros trabajadores. Nuestras tres patas fundamentales son trabajadores, Ayuntamiento y ciudadanos y tratamos de cuidarlas lo máximo posible y evitar los errores.

–Una de las cosas que más preocupa a la ciudadanía es la calidad del agua, ¿pueden estar tranquilos los zamoranos?

–Sí, tenemos un proyecto que se llama "Conoce tus servicios", en el que explicamos a los vecinos el ciclo del agua en Zamora, los controles que existen y los ahorros que hay. El agua del grifo es más barata, es más controlada que cualquier otro tipo de agua y no contamina porque no se usan plásticos. También es cierto que es necesario seguir cambiando tuberías de fibrocemento, no porque supongan problemas para la calidad del agua, sino porque se producen más roturas. Siempre decimos que cualquier vecino que tenga un problema de calidad de agua que nos avise e iremos a su casa, tomaremos muestras y vemos de dónde es el problema. Si el problema es nuestro, se lo solucionamos para que tenga mayor calidad de agua. El consumo de agua del grifo en una familia de cuatro miembros supone un ahorro de entre 500 y 600 euros anuales.

–¿Qué retos tiene Aquona en Zamora?

–Si sigue habiendo una alianza público-privada, el reto del futuro es garantizar que haya los menos cortes posibles de agua por averías, la renovación de gran cantidad de tuberías y, sobre todo, la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda saber la calidad del agua instantáneamente en su domicilio. Transparencia, innovación tecnológica, inversiones y desarrollo sostenible son los cuatro retos fundamentales.