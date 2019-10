La zamorana Rocío Muñoz, primera cantante en ser preseleccionada para Operación Triunfo

La cantante zamorana Rocío Muñoz, vocalista del grupo Trémolo, ha sido la primera en pasar la primera fase del casting de Operación Triunfo que se está celebrando en Santiago de Compostela.

Esta tarde, la joven se enfrentará esta tarde a la segunda fase para ver si continúa su camino para entrar a la academia de OT en su próxima edición.

"Hola, soy Rocío Muñoz, vengo de Zamora, tengo 21 años y me han puesto la primera pegatina que no sé ni qué número tengo", expresa la propio Rocío ante la cámara entre risas y nervios tras ser seleccionada.

Durante la prueba, la joven cantante ha interpretado hasta tres canciones —entre ellas 'Uncover' de Zara Larsson o 'Un veneno' de C. Tangana y el Niño de Elche— ante el jurado, capitaneado por Noemí Galera, directora de la academia.

Se da la casualidad que Rocío Muñoz ya apareció en Operación Triunfo junto a sus compañeros de grupo Miguel Ángel Lorenzo, Sergio Juan y Álvaro Castaño "Maestre". Fue en la décima gala de la pasada edición. El grupo versionó la canción 'Lost on You' de Laura Pergolizzi (LP) y su cover fue mostrada a los concursantes de la academia antes de que fuera interpretada en la gala por Alba.

"Cuando nuestra cover fue escogida para aparecer en OT fue una sorpresa ya que no nos esperábamos para nada que eso fuera a ocurrir, de hecho, no teníamos intención de subirla, ya que formaba parte de un ensayo y no estábamos del todo conformes, pero al final nos animamos a probar suerte", explicaban entonces a este diario.

De hecho, los miembros de Trémolo ofrecieron un pequeño concierto en exclusiva en nuestro plató que los lectores pueden ver en el siguiente enlace.