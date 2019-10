El TSJ anula los decretos de delegación de funciones del interventor municipal

El culebrón que enfrenta al Ayuntamiento de Zamora con el interventor municipal vive un capítulo más en un conflicto que se remonta hasta el año 2017. En esta ocasión, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se ha pronunciado a favor del alto funcionario, a quien ha estimado el recurso y los argumentos presentados contra la sentencia del Contencioso-Administrativo de Zamora en la que se amparaba legalmente a Francisco Guarido en su decisión de reestructurar el área. Los magistrados de Valladolid consideran que aquel fallo incurría en "incongruencias" al no razonar la conformidad a derecho de los actos recurridos, por lo que consideran procedente anular los Decretos de Alcaldía que se refieren a la delegación de funciones del habilitado nacional.

La sentencia del TSJ, a la que ha podido acceder este diario, da por válida la tesis de López Parada sobre la incongruencia y falta de motivación de la sentencia primigenia. Cabe recordar que todo el conflicto radica en cuatro decretos firmados entre el 15 de diciembre de 2017 y el 21 de enero de 2018. El primero de ellos aprueba la delegación de funciones dentro de Intervención en favor de la viceinterventora. El segundo, declara la vigencia de la delegación de funciones y ordena al interventor que "se abstenga de emitir comunicaciones internas que generen incertidumbre" entre los funcionarios. El tercero, determina que sea la viceinterventora quien acuda a las mesas de contratación en lugar del habilitado nacional. Y el cuarto, desestima las alegaciones de López Parada contra todos los anteriores.

Los magistrados del TSJ han explicado que la sentencia del Contencioso-Administrativo "parte de un supuesto de hecho equivocado" al considerar que el interventor "no ha solicitado la revocación" de los decretos, "cuando ese es precisamente el tema de debate". Y por esta razón, la sala zamorana "no entra a analizar si la negativa a esa revocación por parte del alcalde es conforme a derecho o no lo es", al igual que "no ofrece argumento alguno para concluir que la posición de Alcaldía es conforme a derecho". De manera que, existe esa incongruencia "al no razonar la conformidad a derecho de los actos recurridos, que es el sentido de su fallo".

Sustitución

Fruto de todo este razonamiento y del análisis de la normativa sobre la delegación de funciones, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León considera que rocede anular el decreto del 15 de diciembre de 2017 y los posteriores "que se limitan a confirmar la vigencia del anterior", así como el relativo a las mesas de contratación y también el del rechazo de las alegaciones. No obstante, los magistrados afirman en su sentencia que "no se puede dejar sin efecto la sustitución del interventor por la viceinterventora porque ni la demanda ni el recurso de apelación contienen argumento alguno para ello".

Francisco Guarido, por su parte, ha reaccionado a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León asegurando que "anula unos decretos, pero otros no". Además, el alcalde ha asegurado que los decretos que han sido anulados según el fallo de los magistrados "ya no se encuentran en vigor, al haber sido revocados por decreto de 5 de junio de 2019 dando cumplimiento a la propuesta del interventor". El decreto aludido por el regidor da cobertura legal a un acuerdo alcanzado entre todas las partes implicadas para el reparto del trabajo en el servicio, de manera que el interventor se encargaría de "estudios, programas y control financiero", mientras que en la viceinterventora recaería la parte de "toda la fiscalización".

Fruto de este acuerdo, en el Ayuntamiento de Zamora consideran que, en la práctica, la sentencia del TSJ de Castilla y León "se encuentra ya ejecutada" y así se lo han trasladado a los juzgados para su conocimiento. Tal y como ha defendido Francisco Guarido, la propuesta inicial del interventor municipal resultaba "muy desequilibrada", con un reparto de trabajo "del 95%" para la viceinterventora. "No se le autorizó por razones puramente organizativas y de eficacia, para evitar la sobrecarga en la interventora respecto de las funciones que se reserva quien tiene la potestad, como es el interventor", dicta el informe elaborado por el secretario municipal a petición del propio alcalde. De esta manera, el asunto para Francisco Guarido queda zanjado y la sentencia del TSJ de Castilla y León ejecutada en su totalidad.