Un artista genial

"Baltasar Lobo es genial", "la naturaleza logra crear cosas geniales y maravillosas", "las obras de El Bosco o Velázquez son geniales"... pero quien ayer demostró ser un tipo genial en toda la amplitud de la definición fue el escultor José Luis Alonso Coomonte, quien se metió en el bolsillo con su sabiduría y desparpajo a partes iguales a los alumnos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora, en una conferencia que, bajo el título "Las artes y los oficios" se impartió en el paraninfo del Colegio Universitario.

Coomonte se convertía así en el primero de los protagonistas de la serie de conferencias que la nueva directiva del centro –con Ricardo Flecha al frente– quiere instaurar para celebrar el Día de la Escuela.

Precisamente fue Flecha quien intervino para presentar a un ponente que no necesita presentación, recordando aquel San Pedro de 1972, cuando el benaventano fue a comer a casa de sus padres y le compró por 100 pesetas un pequeño Cristo que había hecho el pequeño Ricardo. "Eso significó para mí cien empujones para seguir, ha sido el espejo en el que siempre me he mirado", agradeció. "El tiempo impartirá justicia y cuando nuestro tiempo pase, la historia pondrá el nombre de Coomonte entre el de los grandes creadores del siglo XX y, sin lugar a dudas, como el único referente artístico de Zamora. Algún día vosotros que estáis ahí sentados diréis a vuestros nietos que estuvisteis oyendo hablar a Coomonte", aseguró al público.

Tomó el protagonista la palabra para recordar que cuando aún estaba con su padre en el taller de carpintero que este tenía en Benavente, su lugar de nacimiento, ya le decían eso de "este niño es un artista".

La charla iba sobre arte y oficio, lo que le ha movido en la vida, pero reconoció que era complicado definir ambos conceptos. "Lo bueno del arte es que sirve para el espíritu, para quien la observa. Está hasta en la naturaleza cuando la miras con cariño. Uno debe tener algo místico para lograr hacer arte", señaló.

Sobre los materiales con los que ha trabajado durante toda su vida, lamentó que la forja "esté desapareciendo. El hierro ya no volverá", vaticinó, aunque todavía hay espacio para la madera y el barro, "que funciona siempre".

Hubo también espacio para la reivindicación, con una demanda de más sala de exposiciones en la ciudad o la necesidad de subvencionar el arte para el estudio de los nuevos jóvenes valores.

Aderezó sus enseñanzas con múltiples anécdotas de su intensa vida, como aquel "improvisado" viaje en avión a Buenos Aires, que le granjeó de regalo un uniforme de comandante de líneas internacionales, el porqué de su afición a coleccionar huevos de todo tipo de materiales o cuando su perro Piti se comió los pies de un Cristo que estaba tallando para un encargo. Incluso invitó a los alumnos de forja de la escuela a visitar su taller y bromeó con ellos ofreciéndoles todos sus enseres de la fragua "por un buen precio".

Finalizó el artista benaventano su intervención reconociendo que de él dicen que es "un viejo joven" y que también lo comparan con u una almendra "porque soy muy duro, pero lo que me pasa realmente es que no me quiero morir. ¡Quiero vivir!", exclamó para arrancar los aplausos entre el público.

Aunque no es amigo de recibir regalos ni reconocimientos, el director de la Escuela de Arte se "atrevió" a obsequiarle –tras el ramo que recibió su mujer, que siguió atenta desde las butacas su intervención– con un trofeo elaborado por los alumnos de la escuela, formado por una llave incrustada en una piedra, símbolo de lo que Coomonte es capaz de "abrir" en este material. Un presente que el escultor recibió agradecido, asegurando con simpatía que, más que un trofeo, se trataba de un "trobello", porque era algo muy hermoso, lo que arrancó la última ovación al maestro.