Agenda: ¿Qué hacer en Zamora en los próximos días?

JUEVES 31

20.00 Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. Conferencia de Fermín Faúndez sobre 'Duero Hidroeléctrico'. Colegio Universitario.

19.00 'Zombie Walk' en Benavente.

20.00 Gala solidaria 'Risas inclusivas' a beneficio de ADES y la inclusión social. Auditorio Fundos.

20.00 Charla "La situación del cáncer de próstata" en La Casa de Cultura de Benavente.

20.30 Representación de la obra 'Don Juan Tenorio' a cargo de La Tijera Teatro. Teatro Principal.

22.30 Concierto de Titis Twister en La Cueva del Jazz.



VIERNES 1

18.00 Proyección de 'La seducción' en la Casa Municipal de Cultura de Toro.

20.30 Representación de la obra 'Don Juan Tenorio' a cargo de La Tijera Teatro. Teatro Principal.

20.30 Representación de la obra 'Don Juan Tenorio' con adaptación de Miguel Murillo. Teatro Latorre de Toro.

21.30 Visitas guiadas nocturnas 'Aromas de fe' con salida desde la Catedral de Zamora. Adultos, doce euros. Menores de 6 a 12 acompañados de un adulto, ocho euros. Reservas en el Museo Catedralicio o en el teléfono 980 530 644.

22.30 Concierto de 'Barry White Gone Wrong' en La Cueva del Jazz en Vivo.

23.00 Concierto de Twice y The Son of Wood en la Sala Buda de Benavente.

SÁBADO 2

20.30 Representación de la obra 'Don Juan Tenorio' a cargo de La Tijera Teatro. Teatro Principal.

21.30 Visitas guiadas nocturnas 'Aromas de fe' con salida desde la Catedral de Zamora. Adultos, doce euros. Menores de 6 a 12 acompañados de un adulto, ocho euros. Reservas en el Museo Catedralicio o en el teléfono 980 530 644.

22.30 Concierto de La Regadera y Ninchi Surf System en La Cueva del Jazz.

DOMINGO 3

11.00 Taller familiar dirigida a niños de 5 a 12 años con acompañante. Actividad 'Nos metemos en el cuadro'. Inscripciones en el teléfono 980 51 61 50 hasta el sábado a las 19.00 horas.

17.00 Musical 'La bella y la bestia' en el Teatro Ramos Carrión.

17.00 Musical 'La Granja' dirigido a público familiar. Teatro Latorre de Toro.

19.00 Representación de la obra 'Don Juan Tenorio' a cargo de La Tijera Teatro. Teatro Principal.

20.00 Actuación titulada 'Ave María' a cargo de la soprano Conchi Moyano y la pianista Natalia Zapatero dentro del II Ciclo de Conciertos Marianos con motivos del cuarto centenario de la Virgen del Tránsito.

20.30 Clausura del XXIII Certamen Nacional de Teatro para aficionados 'Ciudad de Benavente'. Teatro Reina Sofía.

EXPOSICIONES

'Lo mundano y...'. Iglesia de la Encarnación. Hasta el 3 de noviembre.

'Lienzos de piedra. Arte rupestre del occidente de Castilla y León'. Archivo Histórico Provincial. Hasta el 10 de noviembre.

'San Esteban'. Exposición de pinturas de Enrice Seco San Esteban en la Galería de Arte Espacio 36-Ángel Almeida. Hasta el 13 de noviembre.



'Detrás de las postales'. Postales de Benavente de mediados del siglo XX. Centro Cultural Soledad González de Benavente. Hasta el 16 de noviembre.



'Dibujo con plumilla'. Exposición de trabajos realizados por los alumnos de iniciación a esta técnica. Museo Etnográfico. Hasta el 17 de noviembre.



'Baltasar Lobo. Inteligencia y sensibilidad en el arte de la abstracción'. Escuela Universitaria de Magisterio. Hasta el 20 de noviembre.



'Obra religiosa de Ricardo Flecha' en el Museo Diocesano. Hasta el 31 de diciembre.

'En busca del tiempo perdido. Arqueología e historia en la ciudad de Zamora' en el Consejo Consultivo. Hasta el 31 de diciembre.



'A lo vivo' en el Mercado de Abastos. Hasta el 31 de diciembre.



'120 años de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA' en la sede del periódico. Hasta el 31 de diciembre.



'Obra religiosa de Ricardo Flecha' en el Museo Diocesano. Hasta el 31 de diciembre.

'De una misma urdimbre' en el Museo Etnográfico. Hasta el 12 de enero.



'1947. De Zamora a Oporto en piragua'. Exposición de la gesta de seis piragüistas zamoranos que llegaron hasta Oporto por el río Duero. Museo Etnográfico.



'Dibujantas'. Museo Etnográfico. Ilustraciones realizadas por mujeres procedentes de los fondos del Museo ABC. Hasta el 16 de febrero de 2020.



