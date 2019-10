"Quiero poner en marcha un voluntario de asesoramiento social en la Horta"

Josué Crespo Rubio acaba de ser ratificado por el administrador diocesano de Zamora, José Francisco Matías Sampedro, como presidente de la Cofradía de la Santísima Resurrección.

–Era el vicepresidente con Verónica Pedrero y dio el paso de presentarse a la presidencia de Resurrección. ¿Por qué?

–Ella no quería continuar y me apetecía presentarme porque quería dar una continuidad a las acciones que Verónica había puesto en marcha.

–Fue el único candidato. ¿Cómo lo valora?

–Pasa como en todas las cofradías que cada uno tiene su día a día y a mí me pilla en un momento en el que estoy en Zamora y que le puedo dedicar tiempo a la Semana Santa. Involucrarse en una cofradía supone muchas reuniones y compromisos que tienes que cumplir.

–En este compromiso más fuerte que asume ahora, ¿cuáles serán sus pilares de trabajo para los próximos cuatro años?

–Hemos consolidado y dignificado el acto del Encuentro y la música. Hay detalles de la línea estética de la cofradía que hay que perfilar y consolidar. A mayores, creo que hay que potenciar la acción social y la entrada de jóvenes.

–¿De qué manera va a impulsar la acción social?

–Vivimos en una sociedad de bienestar y no todas las personas tienen acceso a él. Pretendo poner en marcha un voluntariado para ayudar a personas que necesiten asesoramiento para poder acceder a ayudas de dependencia o a trámites con las instituciones, por ejemplo. Quiero que sea una ayuda orientada a la gente de la Horta.

–¿Ya están puestas las bases?

–He tanteado a varios hermanos. Está claro que no será una tarea de hoy para mañana y que desaparezca. Yo contemplo la acción caritativa como algo más que dar dinero, sino como una implicación personal. El bienestar tenemos que hacer que llegue a quien lo necesita.

–Hablaba de los jóvenes. ¿Cómo quiere implicarlos?

–Quiero abrir la cofradía. Cualquier persona que quiera realizar aportaciones, que me pare por la calle y me diga. Los buenos equipos se forman con la experiencia y con el atrevimiento de la juventud.

–Alude a un equipo, ¿quiénes forman parte de su directiva?

–Se incorporan varias personas nuevas, pero primeramente tengo que informar de ello a los compañeros que estábamos con Verónica Pedrero.

–La cofradía estrena también nuevo capellán.

–El administrador diocesano acaba de nombrar a Esteban Vicente Hernández como nuestro capellán. Le he oído en alguna homilía y me sorprendió gratamente. Es una persona muy preparada y su nombramiento personalmente lo he acogido con alegría. Para mí las cofradías somos el nexo de unión con la fe. Zamora es una ciudad que da testimonio de fe público a través de las cofradías.

–Hasta ahora Resurrección era de las cofradías críticas dentro de la Junta pro Semana Santa. ¿Cuál va a ser su postura ahora?

–Yo creo que Verónica lo que marcó fue un compromiso con la Semana Santa desde la independencia. Mi antecesora en los últimos años votó en contra de los presupuestos por discrepancias con el destino de algunas partidas. Nosotros seguiremos en la misma línea. Por el momento yo he acudido a dos consejos rectores y lo que me parece bien, bien y lo que no me parece acertado, lo hablaré con mi directiva. No tenemos que decir que sí a todo, ni no a todo. Las cosas hay que hablarlas y tener distintos puntos de vista no tiene que parecer mal.

–Su presidencia coincide con la recta final para el inicio de las obras del esperado Museo de Semana Santa, donde Resurrección tienen los dos pasos que procesiona.

–Creo que se plantean una serie de retos interesantes para Zamora y la Semana Santa. Desde mi punto de vista puede ser un revulsivo para la ciudad. Todas las cofradías estamos involucradas para que salga adelante. Tenemos que luchar por un centro que demuestra que Zamora no es siempre la olvidada. La Junta de Castilla y León, la Diputación y el Ayuntamiento han ratificado su implicación en él.

–El destino de los pasos está todavía por decidir, pero ¿Resurrección tiene alguna preferencia?

–Todavía está todo el aire. Se va a formar una comisión integrada por cofradías que tenemos bienes en el actual museo para llegar a un acuerdo. Tenemos que dejarnos aconsejar por las personas que saben de conservación, pues habrá un examen de calidades.

–Resurrección los años atrás pidió que se engalanara su recorrido. Su predecesora antes de irse lanzó la idea de vestir la ciudad durante la Semana Santa.

–En el casco antiguo cada vez hay más gente que adorna sus balcones en Navidad, Semana Santa o incluso en San Pedro, lo que, sin duda, contribuye a enriquecer la ciudad y es una manera de hacer Semana Santa, es una hacer ciudad y de favorecer el bien común. Tiempo atrás desde Resurrección hicimos una petición de engalanar el recorrido y yo intentaré que se haga pues enriquece, como también lo han entendido otras cofradías como Santo Entierro o Tercera Caída.