"Las mujeres llevan trabajando toda la vida, pero esos méritos se han ocultado"

El Ayuntamiento de Zamora es uno de los patrocinadores del evento eWoman 2019, que pondrá de relevancia el empoderamiento y el talento femeninos en una gala que se celebrará en el salón de actos del Consejo Consultivo de Castilla y León el próximo 21 de noviembre.

Organizados por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y Prensa Ibérica e impulsados por CaixaBank, estos premios están patrocinados además por la Junta de Castilla y León, Iberdrola, Mercadona, Cobadu, Aquona y Coca Cola y cuentan con la colaboración de Joyería Jolfer y Carmen Rebollo Estilistas.

Laura Rivera, teniente de alcalde, concejala delegada de Personal y coordinadora del área de Recursos Humanos, Igualdad y Cooperación del Ayuntamiento de Zamora, anima a los zamoranos a asistir a un evento que pretende servir de motivación e impulso a través de ponencias inspiradoras, una sesión de coaching y el reconocimiento al talento.

–¿Por qué el Ayuntamiento de Zamora apoya el evento eWoman 2019?

–Todo lo que sea el apoyo a las mujeres y a la visibilidad de las mujeres en todo el mundo y en Zamora es algo que se va a apoyar desde el Ayuntamiento porque somos un Ayuntamiento de izquierdas. Este tipo de actos se han apoyado más veces y creo que hay una sensibilidad social que se la han ganado a pulso las mujeres que han luchado por ella y los hombres que las han apoyado para que se haga visible ese trabajo, esos méritos de las mujeres que a lo largo de la historia no se han visto y ahora tenemos que dar la vuelta a la historia.

–¿Qué le parece esta iniciativa?

–Me parece imprescindible y me parece muy bien que se haga también desde los medios de comunicación, precisamente porque hay que darles visibilidad. Las mujeres llevan trabajando y teniendo valores toda la vida, pero no hay tantos referentes porque ha sido un trabajo y unos méritos que se han ocultado. Esto está ya reconocido en toda la sociedad y el papel de los medios de comunicación es imprescindible para hacer visibles a las mujeres en la sociedad.

–¿Se ha encontrado con más trabas o dificultades en su trayectoria política o profesional por ser mujer?

–La verdad es que no me he encontrado con trabas. He tenido bastante suerte tanto en mi familia como con los compañeros y compañeras de Izquierda Unida, que son personas que son feministas. Yo no he encontrado dificultades y he tenido, no apoyo, sino ese compañerismo que hace que todas las tareas se realicen conjuntamente. Es más, como maestra he estado trabajando fuera de Zamora cuando mis hijas eran pequeñas y mi marido ha sido la madre de mis hijas, más madre de mis hijas que yo en el sentido de madre en el papel tradicional.

–¿Todavía existen micromachismos y desigualdad en la sociedad?

–Existe desigualdad y existen micromachismos. Las campañas que hacemos desde el Ayuntamiento con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género han ido dirigidas precisamente al micromachismo porque es el que de una manera inconsciente está en la sociedad y no se nota. Las campañas que hemos hecho y la de este año también, porque irá en esa línea, están demostrando que en la sociedad hay machismos que a la larga hacen que la sociedad tenga una concepción de desigualdad y de inferioridad de la mujer. Lo que más nos preocupa ahora mismo es la reacción que hay a las demandas de las mujeres, del feminismo y de la discriminación positiva que en la sociedad y en las políticas se ha hecho a favor de la mujer. Esas reacciones son lo que más me preocupa.

–La mujer está cada vez más presente en todos los ámbitos de la sociedad pero ¿todavía hay ciertos puestos de responsabilidad a los que le es difícil acceder?

–Las mujeres tienen mucha presencia porque somos muy trabajadoras. Por ejemplo, en los estudios y la educación destacan mucho las mujeres y siguen destacando hasta que llega la edad de que deciden si quieren ser madres. A partir de ahí sí que hay un cambio que suele coincidir con el momento en el que llegas a puestos de más responsabilidad. Por eso la maternidad y la paternidad tienen que ser compartidas y la sociedad tiene que poner los medios para que ese cambio no impida que las mujeres sigan desarrollándose y lleguen a puestos altos. Esto es muy importante sobre todo porque la sociedad nos estamos perdiendo los valores de esas mujeres que son muy buenas y que luego tienen que renunciar porque no tienen medios suficientes para atender a su familia, no solamente a los hijos sino también a los padres y a los enfermos. Esta es una atención que tiene que compartirse entre hombres y mujeres, pero también en la sociedad porque además crea puestos de trabajo.

–¿Cómo se apoya a la mujer desde el Ayuntamiento de Zamora?

–En el Ayuntamiento de la ciudad tenemos planes de igualdad internos y también un plan de igualdad para la sociedad. Además, para acceder a promoción interna, a concursos o para presentarse a una oposición en el Ayuntamiento hay temas relativos a la ley de igualdad y a la ley de violencia de género en todos los temarios. En el caso de las promociones internas, los cursos sobre estos temarios puntúan el doble que los demás cursos. El objetivo con esto es que todo el mundo lo conozca, tanto mujeres como hombres. Son pequeños pasos, pero yo creo que van cambiando.

–Desde el área de Igualdad del Ayuntamiento también se realizan campañas, ¿qué se hace para concienciar a la sociedad?

–Se hace mucho trabajo de concienciación en asociaciones de vecinos y con niños. Fundamentalmente es trabajo de tipo educativo. También se realizan campañas de tipo publicitario. Además, hay un Consejo Municipal de la Mujer en el que están representadas asociaciones, las áreas de mujer de los sindicatos y todos los partidos políticos. Muchas de las iniciativas que desarrolla el Ayuntamiento se llevan a través del Consejo Municipal de la Mujer porque se necesita la participación de toda la sociedad para poder llegar a tomar conciencia de las desigualdades y de la necesidad de cambiar las cosas.

–¿Qué haría falta para lograr la igualdad real?

–Una igualdad social porque en las leyes ya está recogida la igualdad. Incluso se está llevando a cabo todo lo que tiene que ver con lo que llamamos discriminación positiva, que consiste en que no se puede tratar igual a los desiguales, sino que hay que incentivar para que alcancen la igualdad. Creo que es muy importante el desarrollo de los servicios sociales porque el trabajo visible de las mujeres es como el de los hombres, pero luego hay un trabajo que es el del cuidado de las personas, que es el trabajo invisible y el que ha recaído siempre en las mujeres de manera tradicional. Ese trabajo cuando se hace en la sociedad la sociedad paga por él, pero en casa no se paga. Creo que tiene que haber servicios sociales suficientes para que el cuidado no recaiga en las mujeres o en las personas, sino que recaiga en la sociedad. El trabajo de los servicios sociales, que hay que pagar y que crea puestos de trabajo, sirve también para que haya igualdad, pero la verdad es que con los recortes se ha ido a menos.

–¿Animaría a las mujeres a asistir al evento eWoman?

–Sí, animo a asistir a las mujeres y también a los hombres. Creo que la visibilidad también tiene que hacerse presente porque de esa forma es un apoyo para estas mujeres que a lo mejor nunca se han pensado que eran merecedoras de un premio y al verlo se sienten bien y además hay otras que dirán "si eso también lo hago yo". Considero que deben apoyarse todos estos actos.