"El feminismo ha dejado de ser patrimonio de las intelectuales, se ha democratizado"

La cineasta Mabel Lozano organizó ayer en el Campus Viriato de Zamora una jornada de sensibilización sobre derechos humanos, centrándose en la trata y la prostitución, con su último documental "Chicas Nuevas 24 horas", para alumnos de 4º de la ESO.

–¿Cómo reciben los jóvenes la dura información de su documental?

–La mayoría ve la trata con fines de explotación sexual como algo que pueda ocurrir como muy cerca en Madrid o Barcelona. Lo ven muy fronterizo, no creen que eso les pueda afectar a ellos, que están en Zamora. Por eso es muy importante acercarles a una realidad que desconocen, también para hacer proactivismo y porque no solamente los centros escolares deben enseñar matemáticas o filosofía, sino que es muy importante la coeducación, es decir, hacer hombres y mujeres responsables, que trabajen por la igualdad y los derechos humanos.

–¿Es más sencillo llegar a través de un documental?

–Estos chicos son nativos digitales y por más que seas una experta, como lo soy yo, no puedes venir a darles dos horas de conferencia. En esta película una de las protagonistas tiene 15 años, es una niña que fue captada por su máxima vulnerabilidad y explotada como esclava sexual en un club en España. De repente, ellos se dan cuenta de que la diferencia está en dónde has nacido y, además, siendo mujer. Necesitamos que se hable en las aulas de igualdad y violencia de género para hacer personas del primer mundo, comprometidas. Y más ahora que vemos una involución en los chavales.

–¿A qué puede deberse?

–Son más machistas porque, por ejemplo, son grandes consumidores de pornografía y además lo que ven se reproduce en la calle con fenómenos como la manada. También hay una falta de información brutal y muy sesgada. Para ellos la prostitución, la trata y la pornografía forman parte del ocio. En ningún momento se plantean en qué situación están las mujeres que hay detrás, más de 50.000 en España, mayoritariamente migrantes que vienen buscando su oportunidad. Hay que reflexionar sobre quiénes están comprando esas mujeres, hombres cada vez más jóvenes que lo relacionan mucho más con el ocio que con la vulneración de derechos humanos. Por eso es muy importante llegar a ellos.

–¿Puede que después de tantas noticias sobre este tema también la sociedad se haya insensibilizado ante esta cruda realidad?

–Seguro, porque escuchamos que la trata es la esclavitud del siglo XXI y nos hemos acostumbrado a hablar de esta esclavitud, mujeres que están en cautiverio, que no pueden salir y que es algo que pasa en el puticlub cercano o en un piso. No es posible que eso ocurra en España, que estén en cautiverio en el primer mundo- Pero es mucho peor que haya hombres cada vez más jóvenes que estén pagando por esas mujeres y que son cómplices de los proxenetas, porque es un delito que genera mucho dinero y les beneficia solo a ellos.

–¿Las administraciones educativas son sensibles a estos temas?

–Yo llevo tres años impartiendo estos seminarios en Castilla y León y creo que tienen muy claro que la igualdad y la no violencia deben ser transversales. En ese sentido, han sido pioneras en organizar este tipo de jornadas. En Zamora hemos llegado a 300 chavales de Secundaria.

–¿Qué opina del empoderamiento creciente de las mujeres?

–Ahora ser feminista está de moda, pero tiene que ser algo real, no es solo empoderarse una, sino tender la mano para que lo haga el resto de mujeres. No se trata de una lucha individual sino colectiva. Y parte de eso tiene que ver con la sororidad con las mujeres más vulnerables. Los últimos 8 de marzo han sido generacionales, con mujeres de todas las edades. El feminismo se ha democratizado, antes era patrimonio de las intelectuales y ahora cualquier señora puede decir que es feminista. Es una lucha pacífica por conseguir algo que beneficia a todos los seres humanos, como es la igualdad real.

–¿Como definiría este feminismo del siglo XXI?

–Creo que solo hay un feminismo que hemos heredado de las grandes mujeres. Algunas llevan toda la vida luchando por los derechos de todas. El feminismo lleva tiempo trabajando para que podamos ser periodistas o directoras de cine. No hay nuevo o viejo feminismo, es lago único.

–¿Y qué opinión le merecen los que se posicionan en contra?

–No es una lucha de mujeres contra hombres, sino de mujeres contra el patriarcado y contra el machismo, no contra los hombres. Los que a mí me rodean no son machistas ni forman parte de ese patriarcado que teme que le vayamos a quitar el sillón para sentarnos nosotras. Se trata de un mundo en igualdad, plural y diverso. Somos el 50% de la población y se tiene que notar. Necesitamos de la complicidad y de los amigos del feminismo, aunque tampoco entiendo los que se declaran feministas. Eso somos las mujeres, pero necesitamos cómplices.