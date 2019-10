"La inestabilidad no es buena para la economía", afirma la ministra de Trabajo

"Las perturbaciones y la inestabilidad política no son buenas para el crecimiento económico y el empleo". Lo dijo en Zamora la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio, que visitó la capital (paseó por Balborraz y la Plaza Mayor y conoció el Museo Etnográfico) en la tarde noche de ayer, víspera de su participación en la Fiesta de la Rosa de Benavente. "Lo que se necesita en Cataluña es que los independentistas cumplan la ley, por eso algunos están en la cárcel, no por sus ideas, sino porque han vulnerado la ley con sus hechos", indicó la ministra, quien aseguró que la búsqueda de "la paz y la tranquilidad" es el objetivo tras unas perturbaciones esperadas después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo. Realizó una valoración positiva de los datos del empleo que refleja la última EPA (encuesta de población activa), ya que "hemos conseguido bajar después de muchos años la tasa de desempleo del 14%", aunque reconoció que hay "perturbaciones" en el horizonte económico, sea por factores externos como "los aranceles que quiere poner Donald Trump, los problemas en muchos países de Latinoamérica, el Brexit que no terminamos de saber si se van o no", la ralentización en la economía alemana o el choque de China y Estados Unidos, y otros internos, como la quiebra de Thomas Cook, los episodios de grandes incendios e inundaciones provocados por el cambio climático o "la inestabilidad política, que tampoco es buena, con lo que está pasando en Cataluña, o haber tenido que repetir las elecciones". Sin embargo, dijo, "en los últimos años hemos ganado musculatura, económica y social en materia de empleo", aunque vaticinó cambios derivados de la pérdida de puestos de trabajo por la "robótica la inteligencia artificial, la transición ecológica y que voy a contar aquí en Zamora, el envejecimiento de la población, el reto demográfico" y la creación de nuevos nichos laborales en digitalización, los empleos verdes, energías renovables o la economía blanca como la atención a las personas mayores".

Criticó la miembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez el uso político de la bandera nacional porque "el patriotismo no se demuestra por ver quién saca la bandera más grande a la calle, sino quién trabaja más por este país".