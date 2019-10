"¿Qué han de hacer las pobres, despreciadas de todo el mundo, sin tener quién mire por ellas, más que perderse?"

Emilia Pardo Bazán,

La Tribuna, 1882

España cuenta aún con catorce mil misioneros, un hecho que debería ser motivo de orgullo para creyentes y no creyentes, pues su labor no busca otra cosa que hacer el bien allí donde más se necesita. La misión en el mundo subdesarrollado y pobre sigue siendo un reto que aún atrae a religiosos/as y laicos, sin duda por lo gratificante de la acogida, pues predicar en el desierto de Occidente se ha convertido en una tarea titánica y heroica, además de ingrata.

El 23 de octubre de 2011, el hoy papa emérito Gregorio XVI, elevó a los altares a Bonifacia Rodríguez de Castro, una monja que vino a Zamora en 1883 para poner en práctica la utopía social de ofrecer a las mujeres en peligro de caer en la prostitución la oportunidad de dignificar sus vidas por el trabajo. En el colegio de desamparadas que aquí fundó ? centro pionero de formación profesional de la mujer - muchas jóvenes encontraron un hogar donde refugiarse y aprender a ser sirvientas o amas de casa. La hoy santa había iniciado su sueño de la mano de Francisco Butiná, un jesuita catalán que sagazmente observó el desafecto de la clase trabajadora por la Iglesia, poniendo en marcha la Asociación Josefina, embrión de las Siervas de San José, congregación asimismo avanzada por estar inicialmente formada por monjas obreras. Una experiencia discreta y silenciosa que no obstante fructificó. El carisma de la madre Bonifacia, que la hace acreedora de ser declarada patrona de la mujer trabajadora, creció y se difundió, primero en España, y más tarde en el mundo. Hoy las Josefinas lo ofrecen a los más necesitados, ya sea en colegios de enseñanza o en talleres donde la utopía social cristiana que soñó la fundadora sigue aún viva. Además de en España, las Josefinas trabajan en Cuba, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, R. D. del Congo, Filipinas, Guinea Papúa y recientemente en Zambia. La actualización de ese carisma tiene como objetivo la promoción y evangelización del mundo trabajador pobre, con atención preferente a la mujer. Su trabajo en lugares habitados por la pobreza radical, la desigualdad y la miseria, persigue hacer un mundo más justo, fraterno y solidario. Para ello cuentan con pocos recursos humanos, pues sus comunidades también acusan la falta de nuevas vocaciones, de manera que el trabajo de este puñado de valientes mujeres para dignificar la vida de los desheredados del mundo constituye una pequeña-gran epopeya, al igual que la de otros muchos misioneros. La herramienta común de su misión tiene por modelo el Taller de Nazaret. Presididos por la imagen de la santa estos talleres solidarios - los hay de confección, artesanía, electricidad, repostería, peluquería, enfermería, informática, puericultura, y otros - ofrecen titulaciones oficiales para su más fácil incorporación al mercado laboral. La mayoría están orientados a la alfabetización y formación profesional de la mujer, primera víctima de la pobreza, si bien esperanzador motor de cambio en las sociedades subdesarrolladas. En otros casos, como en Filipinas, responden al ideal de la industria cristiana. En uno de ellos trabajan setenta mujeres y algunos hombres en la confección de ornamentos litúrgicos, experiencia que nos trae los ecos del taller que en Zamora puso en marcha la fundadora, y cuyos beneficios se reparten entre las trabajadoras, a las que se les proporciona residencia en caso de no disponer de casa propia, pudiendo asimismo compaginar trabajo y estudio. Aquí también han puesto en marcha una cooperativa de préstamos. Aun siendo los objetivos los mismos, los logros no siempre lo pueden ser, de manera que en otros lugares como la República Democrática del Congo, Perú y Bolivia la misión es más ardua. Así, en uno de los barrios más pobres de Chochabamba (Bolivia), a donde llegan campesinos desplazados del campo, disponen de una tienda solidaria, y talleres de repostería y bordados, además de dar apoyo escolar a los niños y alfabetizar a las mujeres. Y en Chiriaco (Perú), en plena Amazonía, a donde la Josefinas llegaron hace medio siglo, haciéndose cargo de la escuela primaria de niños, abrieron otra para mujeres y un dispensario, el primero de la zona. Hoy contribuyen a la formación de la mujer nativa, poniendo en marcha una escuela secundaria técnica, apoyando con becas su promoción universitaria, y en comunión con la Iglesia, promueven la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas y su cultura. Obviamente en los objetivos de la promoción integral están los pastorales, de manera que la formación va unida a la evangelización, colaborando con las parroquias en las catequesis y celebraciones, o con Cáritas y otras instituciones, fomentando asimismo el diálogo interreligioso con los laicos, colaboradores necesarios. Todo lo que las Josefinas hacen por esos mundos, viviendo en medio de los pobres y a su servicio, puede verse en su página web: siervasdesanjose.org. Las palabras del papa santo Juan Pablo II en la homilía de la beatificación de la madre Bonifacia resumen con acierto el valor de su ejemplo que hoy actualizan sus hijas: "En la vida sencilla y oculta de la Sagrada Familia de Nazaret encontró un modelo de espiritualidad del trabajo, que dignifica la persona y hace de toda actividad, por humilde que parezca, un ofrecimiento a Dios y un medio de santificación". También Gregorio XVI en la ceremonia de su canonización reparó en la sencillez y humildad de la obra de santa Bonifacia Rodríguez de Castro, "modelo acabado en el que resuena el trabajo de Dios". Trabajo de Dios dignificante en un mundo que todavía necesita de su carisma.