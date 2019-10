Las víctimas de la polio

La polio (poliomelitis) fue una enfermedad que afectó a miles de niños españoles en las décadas centrales del pasado siglo. Se trataba de un virus que afectaba a la médula espinal y provocaba graves consecuencias a los afectados, sobre todo en las extremidades. Muchas cojeras han sido causadas por esta enfermedad, considerada erradicada después de que a partir de los años 60 y gracias a la vacunación que en España llegó con retraso, su incidencia se redujera drásticamente hasta hacer desaparecer los casos. Sin embargo los miles de afectados quedaron con sus dolencias más o menos acusadas y pasado el tiempo se han encontrado con otro fenómeno, la post polio, una suerte de agravamiento de los síntomas de la enfermedad que sufren por ejemplo el benaventano Manuel González Muñoz o el zamorano Bernardo López Reguilón.

Este último, de 58 años, padeció la enfermedad desde muy temprana edad, apenas cuando acaba de dar sus primeros pasos en la vida. Sus padres buscaron remedio en Madrid, en el Hospital del Rey, donde el pequeño Bernardo pasó largas temporadas acompañado por su madre, mientras su padre de ocupaba en resto de la familia en Zamora. Tras los tratamientos y varias operaciones Bernardo logra que la pierna afectada apenas le moleste para llevar una vida normalizada y eso a pesar de que en su infancia se la rompió al saltar de una tapia. Durante su vida laboral se ha dedicado a la venta de coches, fue jefe de ventas de un conocido concesionario de Zamora, aunque la crisis de la segunda década de este siglo le aconsejó buscar otra salida laboral. Su discapacidad le valió para poder presentarse por el turno reservado y así conseguir una plaza de celador que actualmente desarrolla en el hospital de Salamanca, aunque ya tiene concedido el traslado a Zamora.

Su tesón para no abandonar el ejercicio físico le ha permitido sobrellevar su cojera, pero ahora le está volviendo a "fallar la pierna. Tenía que ir ya con bastón", por el conocido como síndrome post polio.

La vida de Manuel González Muñoz discurre en paralelo con la de Bernardo. Natural de un pueblo de Salamanca, Espeja, la enfermedad le sobreviene con dos años y medio, en 1961. Lo que parecía una gripe o un catarro se va complicando, "me dolía todo el cuerpo" y el médico del pueblo le manda a Ciudad Rodrigo y luego a Salamanca "donde había médicos de pago". En el Hospital Provincial le diagnostican la enfermedad. "Al principio me afectó a todo el cuerpo, estuve en una cama de escayola, una especie de molde para que las extremidades no se deformaran. Hijo de una familia "más bien humilde", por mediación del cura y el alcalde logra llegar al Hospital San Juan de Dios de Bilbao donde "me enseñaron a andar con aparatos ortopédicos y muletas". Estuvo ocho meses y después tenía que pasar revisiones, que posteriormente siguió en La Paz de Madrid.

Tras los estudios su vida laboral, con trabajos temporales, se estabilizó cuando logró una plaza de vendedor de la ONCE en Benavente, en 1986, localidad donde ha estado 30 años ejerciendo su actividad, en la zona de la plaza de Santa Marina.

Ahora, relata, "los post polio estamos luchando en todas las comunidades para que se puedan aplicar y llevar a cabo las medidas para que la gente pueda ser atendida y se pueda seguir investigando". Él mismo ha abierto una página en Facebook, "para todos los afectados de polio que quieran apuntarse y así formar un grupo para compartir vivencias, impresiones o simplemente para estar en contacto", que se llama Benavente y comarca, amigos con polio y post-polio.