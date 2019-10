El aspecto psicológico, fundamental en el proceso contra el cáncer

Evitar los factores de riesgo, algunos emergentes como el déficit de vitamina D, la detección precoz, fundamentalmente con el programa de mamografías y los avances en los tratamientos, con las terapias dirigidas y los modernos equipamientos para el análisis genético de las células tumorales de los que dispone la sanidad pública regional, fueron los aspectos desarrollados en las dos ponencias centrales de la Jornada sobre el Cáncer de Mama organizada por LA OPINIÓN EL CORREO DE ZAMORA, protagonizadas por la ginecóloga del Hospital Recoletas Rosa García Robles y el oncólogo del Complejo Asistencial de Salamanca e investigador César Rodríguez Sánchez.

El tumor maligno más frecuente de la mujer en España, con más de 32.000 casos al año, primera causa de muerte en la mujer, sigue incrementando su incidencia, aunque no la tasa de mortalidad.

La mitad de los casos no parecen estar relacionados con ningún factor de riesgo, pero el resto puede estar vinculado a circunstancias que pueden favorecer su aparición, indicó García Robles. Parece que el embarazo, la lactancia o la dieta mediterránea son protectores ante el cáncer de mama. Y entre los riesgos figuran el consumo de alcohol, y tabaco y el sobrepeso y la falta de ejercicio, sobre todo el mujeres menopáusicas. Entre los factores de riesgo emergentes figuran los bajos niveles de vitamina D, los alimentos no saludables en los que intervienen pesticidas, antibióticos u hormonas, transgénicos, procesados, bebidas gaseosas, edulcorantes o pasteles, el contacto con el césped de parques y jardines, la cosmética con parabenos (cremas o geles de afeitar) o talatos (esmalte de uñas), la exposición a la luz de la noche (baja la melatonina), o el plástico duro al romperse o calentarse (bifenol A de latas, selladores dentales o recibos autocopiantes de los establecimientos)

No está demostrado que aumenten el riesgo de cáncer de mama los tratamientos de infertilidad, la cafeína, la polución, los desodorantes, los implantes de mama, los aros de los sujetadores o los teléfonos móviles.

La ginecóloga explicó que el 70% de los cánceres son esporádicos (un 8% de las mujeres tienen el riesgo de padecerlo a lo largo de su vida), entre un 15-20% tienen agregación familiar (la probabilidad de padecer cáncer aumenta del 13 al 21%) y entre un 15-20% un factor genético (como el BRCA1 de Angelina Jolie) en el que la posibilidad de desarrollar cáncer se incrementa al 65%.

Ahora mismo se pueden hacer test genéticos a la carta y de hecho es uno de los productos más vendidos en Amazon en el Black Friday, señaló Rosa García.

El oncólogo, profesor e investigador César Rodríguez explicó cómo la medicina de precisión en el tratamiento del cáncer de mama "no es ciencia ficción", sino una realidad". Para entender su importancia indicó que las células que producen el cáncer de mama no son iguales entre una mujer y otra; ni siquiera en la misma mujer e incluso varían con el paso del tiempo en el mismo tumor.

La medicina de precisión empezó cuando se descubre que la mayoría de las células tumorales tienen un receptor de estrógenos, que se logran neutralizar con el tamoxifeno hacia el año 1969, cuando el hombre llegó a la luna. Años después se consigue un anticuerpo monoclonal, el trastuzumab que logra bloquear la proteína de los tumores HER2, muy agresivos, y que provocaban estragos en los años 80 y 90.

Otro gran salto se produce ya en el siglo XXI, cuando se descubre que los tumores, antes diferenciados únicamente por su apariencia al microscopio, tenían una expresión génica diferente y se podían agrupar en luminales A y B, HER2 y basales. La previsión de la Consejería de Sanidad hizo que en 2015 adquiriese la tecnología para el análisis de 50 genes de las células, disponible en Salamanca, con lo cual se evita tener que enviar la muestra a Estados Unidos. Este análisis genómico permite averiguar en los casos dudosos, 700 desde que empezó, si conviene o no tratarlos con quimioterapia o solo con terapia hormonal, con lo cual se evitan toxicidades a las pacientes o infratratamientos.

De cara a estos tratamientos se clasifican los tumores en hormonales positivos con HER2 negativo, HER2 positivos y los triple negativos. Y es que a pesar de los tratamientos primarios, los tumores aprenden a buscar "vías de escape" para zafarse de los bloqueos. Y también se están encontrando remedios para estas mutaciones tumorales, como el "caballo de Troya", emtansina con trastuzumab que logra introducir la quimioterapia directamente en el núcleo de las células cancerígenas o la inmunoterapia que permite al sistema inmunitario reconocerlas y atacarlas. Funciona ya en riñón, pulmón, melanoma y mama.

Las conferencias de los ponentes Rosa García y César Rodríguez fueron la parte central de la Jornada sobre el Cáncer de Mama organizada por LA OPINIÓN EL CORREO DE ZAMORA en el Campus Viriato, presentada por la directora del diario, Marisol López del Estal, quien destacó en su intervención la importancia de una enfermedad que en Zamora presenta una tasas de 147 casos por cien mil habitantes, y que supone un fuerte impacto en la vida de las afectadas y sus familias.

Intervino a continuación la concejala de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Zamora, Carmen Álvarez, institución que patrocinaba la Jornada junto con el Hospital Recoletas Zamora, representado por su gerente y su director médico, respectivamente Óscar Iglesias y Juan Alfaro, la Fundación Científica Caja Rural de Zamora, con su responsable, Feliciano Ferrero al frente y la Asociación contra el Cáncer de Zamora. Álvarez destacó la moción aprobada por el Ayuntamiento en favor de la declaración de la relación médico paciente como patrimonio inmaterial de la humanidad y destacó la importancia de abordar el aspecto emocional de la enfermedad de cara a disminuir el sufrimiento.

Tras las ponencias, seguidas con expectación por el auditorio que llenaba prácticamente el salón de actos del Campus Viriato, comenzó la mesa redonda, moderada por la directora de LA OPINIÓN EL CORREO DE ZAMORA, Marisol López en la que participaron los doctores ponentes, la psicooncóloga de la Asociación contra el Cáncer de Zamora, María Montejo, la supervisora de Oncología Médica y Radioterapia del Complejo Asistencial de Zamora, Montserrat Martín y una afectada por el cáncer de mama, Pilar Diez.

María Montejo explicó las fases por las que normalmente suele pasar una paciente a lo largo del proceso de la enfermedad, desde el diagnóstico hasta la superación del cáncer ya que la parte médica es muy importante, "pero también lo es la emocional". Dijo que el cáncer es para el paciente "una montaña rusa de emociones. Ahora hay como una corriente, el positivismo, donde parece que si el paciente no está contento va a empeorar el pronóstico y esto no es así. Si estas bien vas a pasar mejor tus días pero lo normal es que un día estés bien, pero otro a lo mejor no tanto, todo depende de los efectos secundarios que va a tener de los tratamientos". En el caso del cáncer de mama "está asociado también a la imagen corporal de caída de pelo y la mastectomía, que se va reduciendo, pero aún se hacen muchas. Y muchas veces hay un impacto a nivel familiar incluso por una disminución de los ingresos económicos y también un cambio de roles en las familias afectadas".

La enfermera Montserrat Martín, señaló que "el paciente oncológico cuando acude a nosotros está en un momento crítico de su vida y la enfermería está para ayudarle, para cuidarle a lo largo de todo el tratamiento. Y hay veces que se crean unos vínculos con el paciente incluso después de finalizado en tratamiento que perduran hasta el la calle. Es muy gratificante para el personal de enfermería". Destacó el papel de la Enfermería a lo largo de todo el proceso, desde Primaria a Oncología pasando por plantas de hospitalización, quirófano y urgencias.

Pilar Díez García descubrió un bulto con una autoexploración a los 26 años, tuvo una recaída y ahora es voluntaria de la Asociación contra el Cáncer, como forma de ayudar a otras personas que van a pasar por una situación perfectamente conocida por ella. "Les transmito mucha fuerza y apoyo para enfrentarse a esta enfermedad. Lo más importante es la actitud, aunque esto no significa que tengamos que estar siempre al cien por cien, porque eso no es posible. Hay que tener una actitud de superación, hace once años que pase por la enfermedad y sigo aquí".

La ginecóloga Rosa García Robles considera que las mujeres "están al día" sobre la importancia de la prevención, y tanto las procedentes del mundo urbano como el rural se toman muy en serio las consultas cuando tienen una revisión o se detecta cualquier problema, aunque no sea cáncer.

Por último, César Rodríguez echó en falta una mayor "investigación académica", debido a que actualmente sólo se puede llegar a los ensayos clínicos promovidos por las farmacéuticas, debido a su alto coste económico, imposible de abordar de otra forma.