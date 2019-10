Santiago Mena, fiscal: "Hay que apoyar a las víctimas de los delitos de odio"

"Hay muchos delitos de odio, cada vez más, y una conciencia desde todos los ámbitos de que hay que atacarlos. Todo el mundo tiene que estar concienciado, porque muchas veces las personas que lo sufren es muy difícil que realicen denuncias porque se sienten en situaciones de discriminación". Es lo que dijo Santiago Mena Cerda, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Burgos y delegado en esta provincia de la especialidad de igualdad, contra la discriminación y delitos de odio.

Precisamente sobre los delitos de odio versó su conferencia en el Consejo Consultivo dirigida a letrados de Zamora y organizada por el Colegio de Abogados que preside Norberto Martín Anero. Algunos tipos penales de delitos de odio ya se encontraban con anterioridad "regados" por el Código Penal, pero fue la reforma del año 2015 la que sistematizó su catalogación en el artículo 510 y siguientes.

Básicamente, explicó Mena, la regulación legal trata de proteger a aquellos colectivos que están en una situación de menor consideración social, que a veces son minorías, pero en otras no tanto. "Basándonos en el principio de igualdad de la Constitución fundamentalmente lo que se trata de proteger es la no discriminación. Siempre en el pilar de todo está la dignidad de la persona, atacada por el hecho de ser diferente en los motivos que indica el Código Penal, por razón de sexo, raza, ideología u opinión entre otras".

Eso sí, advierte el fiscal, "hay conductas que por muy odiosas que nos puedan parecer no son delito si no tienen acomodo en el Código Penal, si no responden a los tipos penales previstos", independientemente de lo que puedan opinar ciertos sectores sociales de estas conductas.

Eso sí, tampoco se pueden escudar los autores de estos delitos en el ejercicio de derechos como la libertad de expresión, cuando se superen los límites permisibles y se produzca una ofensa, un ataque a otras personas. "Los tipos penales son para interpretarlos de acuerdo a los hechos que se han producido, no para conductas atípicas que no encajen en ellos", concluyó el fiscal.