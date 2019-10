Interpretación con mayúsculas

Los actores Carmelo Gómez y Ana Torrent pisan esta noche el escenario del Teatro Principal con el montaje "Todas las noches de un día", una obra para la que no quedan entradas desde hace días. Se trata de una obra, con texto de Alberto Conejero y dirección de Luis Luque, que narra "la historia de un tórrido de un amor imposible que no se puede producir por condiciones intelectuales y sociológicas" donde "la dramaturgia no se sustenta en la trama, sino en las palabras que tienen un alto nivel poético" y que trasladan al mundo de las emociones con una escenografía evocadora, definió Carmelo Gómez en una entrevista concedida jornadas atrás a este medio.

La programación del teatro municipal se complementa con el estreno mañana sábado de "Una noche de swing", un espectáculo escrito y dirigido por Beatriz Calles que organiza la Asociación de Músicos y Bandas de Zamora, Mubaza. La propuesta recrea una sala de fiestas donde actúa una banda en directo (Suricato Morse), y, vestidos de la época, conviven un grupo de bailarines, (miembros Swing Zamora), y actores (muchos de ellos integrantes de Mubaza) que representan una auténtica fiesta que transportarán al público a los momentos de eclosión del estilo. A mayores, se hará un guiño al medio del momento, la radio.

En proyecto ideado por Beatriz Calles, partía del planteamiento de "hacer algo para tres chicas cantantes" para finalmente, y con el asesoramiento del actor Ramón Enríquez, implicar a unas 40 personas para vivir una auténtica noche de swing.