Lara Dibildos: "En el escenario conservamos la esencia de Agatha Christie"

La actriz Lara Dibildos se sube al escenario del Teatro Ramos Carrión este sábado con el montaje "La telaraña", tras trabajar días atrás en Miami.

–Es la tercera vez que se embarca con un texto de Agatha Christie.

–Las veces anteriores fueron con "Testigo de cargo" y "Diez negritos", donde fui contratada como actriz y lo disfruté mucho porque tuve la suerte de ver los teatros llenos. He estado dos años con la comedia "El contador el amor" y comencé a moverme para impulsar un proyecto porque, a una edad no hay que esperar a que te lleguen los proyectos. Me puse a leer, opté por Agatha Christie y, de repente, me topé con esta novela que me emocionó porque tiene los ingredientes propios de la autora y a mayores, me reía. Tiene muchas situaciones cómicas dentro de la verdad de Agatha. Traduje el texto y luego comencé la búsqueda de socios para llevarla a buen puerto. Es un espectáculo que gusta a toda la familia, pero que requiere de muchos personajes, un decorado, un vestuario... Al final logré dos socios maravillosos, Verónica Prieto y Óscar Cifuentes, y nos lanzamos.

–¿Cómo da el paso de subirse también al escenario?

–Yo inicialmente solo quería producir de lleno, pero al final acabé interpretando a la dueña de la casa donde suceden crímenes, aparecen cuartos secretos... y también el público se ríe a carcajadas. Ahora que ya está la obra rodada estoy empezando a disfrutar de mi personaje que es una mujer optimista, soñadora y alegre que defiende a los suyos a capa y espada cuando es necesario.

–Háblenos del elenco.

–Somos nueve actores, pero en algunos momentos hasta llegamos a estar diez. El elenco lo integran el maravilloso Juan Meseguer, Antonio Abella con quien he trabajado en varias ocasiones; Rodrigo Poisón, que está rodando la nueva serie del Cid; Marta Valverde y su hija Judith, que hace el papel de mi hijastra; José Ferri, a quien damos su primera oportunidad y que interpreta un maravilloso mayordomo; Luis Fernando Alvés y César Lucendo que es el director e interpreta a dos personajes.

–¿Funciona bien una novela negra en teatro?

–Conservamos la esencia de la novela y de la autora, que cuenta con muchos seguidores, con un decorado muy cuidado y un vestuario acorde. Hemos incluido un toque actual a través de unas proyecciones que trasladan al Londres de 1956 con cameos de lujo con Tito Valverde, y con Álvaro Muñoz Escassi. Con esas imágenes recuperamos la esencia del cine negro.

–¿El lector de novela negra es el público de la obra?

–En parte porque es un tipo de teatro que tiene ciertas claves de la lectura de novela de género. Además, de intriga y misterio el texto nunca engaña. Es lo maravilloso de la reina del misterio que tiene el arte de mostrarte.

–El texto tiene más de 50 años. ¿Ha supuesto una dificultad a la hora de representarlo?

–No, pues es muy actual. Aborda temas como las drogas o la custodia de los hijos. No hemos tenido que adaptarlo.

–Estar nueve personajes sobre el escenario conlleva nadar contracorriente en un momento en el que las obras de teatro optan por pocos actores.

–Hemos sido arriesgados, pero otro de los productores y yo ya llevamos muchos años en el teatro y sabemos cómo funciona el sector.

–Llega a Zamora tras trabajar esta semana en Miami.

–He me desplazado para hacer una lectura dramatizada de la vida de la artista performance María Abramovic. Ha sido precioso y también para realizar gestiones porque representamos en Miami a finales de noviembre y principios de diciembre la comedia "El contador del amor". De manera paralela seguiremos con "La telaraña", que tiene muchas fechas por delante y queremos entrar en Madrid cuando sea el momento adecuado.