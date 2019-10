Bartolomé carga contra "un PSOE instalado en el 'no' al pacto por la sanidad"

Bartolomé carga contra "un PSOE instalado en el 'no' al pacto por la sanidad"

El candidato de Ciudadanos al Congreso por Zamora, José Antonio Bartolomé, ha criticado este viernes la actitud del PSOE en el asunto de la reforma sanitaria. El responsable naranja ha acusado a los socialistas de "vivir instalados en el 'no'", y ha insistido en la necesidad de "buscar el consenso" para llevar a cabo un plan que su compañera, la procuradora María Teresa Gago, ha tildado de "inaplazable".

Los dos responsables de la formación liberal han comparecido este viernes para defender un proyecto en el que "ha fallado la comunicación" pero que, a su juicio, debe ponerse en marcha una vez se cierren todos los detalles. Bartolomé ha sido el encargado de defender el proyecto de la consejera Verónica Casado ante las preguntas de la prensa, a pesar de tratarse de un asunto de ámbito regional.

El candidato al Congreso ha explicado que la reforma sanitaria planteada se ampara "en tres elementos fundamentales", que ha resumido en "el mantenimiento de los derechos, la búsqueda del consenso y la mejora de la calidad y la eficiencia". El candidato de Ciudadanos al Congreso ha subrayado que "hace falta tiempo" y ha criticado a un PSOE que, bajo su punto de vista, no favorece el acuerdo.

Bartolomé ha reconocido que el modelo del Partido Popular "no funciona" y ha apelado de nuevo al consenso y a "evitar el uso de la sanidad como munición política". El candidato de Ciudadanos al Congreso ha insistido en estos mensajes, pero no ha concretado la fecha en la que se podrá presentar el nuevo proyecto sanitario al completo. "No va a ser muy tarde, pero hace falta tiempo porque es un asunto complejo", ha concluido.