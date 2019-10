Un fallo burocrático deja a cuatro pueblos sin subvención para sus mascaradas

La Visparra de San Martín de Castañeda, antes del último desfile de mascaradas, que no se celebrará este año en la capital.

La Visparra de San Martín de Castañeda, antes del último desfile de mascaradas, que no se celebrará este año en la capital. Javier de la Fuente

Un error burocrático ha dejado sin subvención de la Diputación a Riofrío de Aliste, Montamarta, Villanueva de Valrojo y Galende para las mascaradas que se celebran en estos municipios. Así lo reflejó este miércoles el Boletín Oficial de la Provincia, que anunció que estos pueblos no habían aceptado la cantidad concedida para el ejercicio en curso. En realidad, lo que ha sucedido, según el diputado del área, Jesús María Prada, es un "fallo administrativo" que evitará que estos ayuntamientos perciban una cantidad de, aproximadamente, 2.000 euros.

El origen del problema está en un fallo de tipo informático, y es que en el programa que utiliza la Diputación para esta clase de trámites quedó reflejado que los ayuntamientos habían renunciado al dinero, algo que no estaba en sus planes. "El plazo acaba cuando acaba", señaló Prada, que confirmó que estos municipios ya no podrán recibir la subvención, pero que aseguró que la institución no dejará desamparados a los organizadores de estas fiestas.

De hecho, Prada habló de "compensar de alguna manera" a estas localidades y de colaborar, desde el Patronato de Turismo, con los cuatro municipios afectados en el caso de que decidan realizar alguna actividad propia para promocionar e impulsar su fiesta a lo largo del año.

Más allá de este problema concreto, que no han tenido que sufrir los ayuntamientos de Trabazos, San Vicente de la Cabeza o Morales de Valverde, que sí recibirán la cantidad prevista, la idea de Jesús María Prada es reunir próximamente a los responsables municipales de los pueblos con mascaradas para estudiar un cambio en el reparto de las subvenciones. Una de las ideas que propondrá el diputado es concederlas cada dos ejercicios, con el fin de racionalizar el reparto.

Por otro lado, Prada anunció también la suspensión definitiva del desfile que tendría que haberse realizado en Zamora capital el pasado 21 de septiembre, y que se suspendió ante las previsiones de mal tiempo. La idea era organizar el evento el 19 de octubre, pero las dificultades para atraer grupos provocaron que la Diputación desistiera de esta idea.

Para compensar la ausencia de desfile de mascaradas, el Patronato de Turismo planteará la opción de realizar un encuentro en un pueblo de la provincia para la próxima primavera, aunque aún no se han definido la fecha y el lugar.