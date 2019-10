Casi 3.000 zamoranos renuncian a recibir propaganda electoral en sus domicilios

Casi 3.000 zamoranos han solicitado al Instituto Nacional de estadística que les excluyan de las copias del censo electoral que se entregan a los representantes de las candidaturas de los partidos políticos para realizar envíos postales de propaganda electoral. Una vez concluido el plazo para solicitar la baja de los envíos, un total de 810.367 personas en el conjunto de España han registrado el formulario solicitando su exclusión a través de la web del INE. En el caso de la provincia, de los 2.864 que han tramitado la solicitud, 2.857 se corresponden con los inscritos en el Censo de Electores Residentes en España (CER) y los otros siete restantes pertenecen al denominado Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA), según los datos aportados por el propio Instituto.

Ninguno de los electores que ha tramitado su baja de este censo recibirá propaganda electoral de los partidos políticos en las semanas previas a las Elecciones Generales del 10 de noviembre. Además, el elector no volverá a recibir nunca propaganda electoral mientras no se manifieste en sentido contrario, puesto que esta determinación prevalece en el tiempo. Sin embargo, no han sido pocas las quejas de los ciudadanos que han criticado la "dificultad" para poder realizar este trámite, pese a estar ciertamente interesados. Y es que, para efectuar la solicitud, se antojaba necesario estar en posesión del certificado electrónico o estar registrado en el sistema "Cl@ve PIN", algo que se le ha atragantado a la ciudadanía antes si quiera de empezar a tramitar la petición.

Se calcula que, aproximadamente, el dinero invertido para enviar estas cartas a los electores ronda los cincuenta millones de euros, por lo que más de 800.000 españoles han decidido, en esta ocasión, que no necesitan recibir en sus viviendas los programas de las principales formaciones que concurren a los comicios, ahorrando así esa parte proporcional del presupuesto. Una determinación que ha ganado adeptos como forma de protesta ante la repetición sistemática de elecciones generales a lo largo de los últimos años.