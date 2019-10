La incorporación de los autónomos, causa del incremento de la siniestralidad laboral

La inclusión de los autónomos en las estadísticas de accidentes laborales es una de las causas del incremento de la siniestralidad durante el último año, cifrada en un incremento del 3%, ha afirmado María Villar, la directora de la Oficina Territorial de Trabajo, durante la inauguración de las jornadas que se celebran en el instituto María de Molina y Río Duero, junto con la delegada territorial de la Junta, Clara San Damián y el director provincial de Educación, Fernando Prada y la directora del primero de los centros mencionados, Rocío Ferrero.

En lo que va de año de enero a septiembre en Zamora se han registrado 1.295 accidentes laborales, 19 de ellos graves y tres mortales, lo que supone un incremento global del 3%, señaló San Damián, quien añadió que "la siniestralidad laboral supone un alto coste, tanto para la salud del trabajador como económico. La educación en centros escolares y familias es muy importante".

Villar indicó que desde el 1 de enero de 2019 los trabajadores autónomos deben cotizar obligatoriamente por contingencias profesionales por lo que deben comunicar sus accidentes a través del mismo sistema que el resto de asalariados. "Esto antes no se tenia en cuenta, por lo que un ligero incremento de la siniestralidad laboral puede deberse a esta causa. Sobre todo en los accidentes graves y muy graves". Anteriormente, al no cotizar por este tipo de contingencias, no debían de remitir partes por accidentes de trabajo. "No se deben comparar los datos de 2018 con los de 2019 porque los parámetros en la toma de datos no son iguales. A partir de este año si serán comparables", señaló la jefa de la Oficina de Trabajo.

La jornada coincidía con la Semana Europea de la Seguridad y Salud Laboral, que se celebra cada año en la semana 43 del calendario. El objetivo de estas jornadas es concienciar a los jóvenes, futuros trabajadores, de la importancia que tiene cumplir con la normativa de seguridad y salud este año centrada en las sustancias peligrosas en el trabajo.

En el María de Molina acudieron a la jornada los alumnos de la rama sanitaria, especialmente de Laboratorio de Diagnóstico Clínico y Auxiliar de Enfermería y además se han incorporado los alumnos de peluquería, que también manejan sustancias potencialmente tóxicas, señaló la directora. El ponente ha sido Vicente Rabadán Carrascosa, jefe de área de seguridad y salud laboral de la Oficina Territorial de Trabajo y el viernes impartirá una segunda charla en el instituto Río Duero otra técnico del mismo departamento.