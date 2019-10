El centro cívico contará con una amplia biblioteca

El centro cívico contará con una biblioteca dado que "hay espacio suficiente para ponerla en marcha" ha explicado la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas que ha concretado que una instalación de este tipo "siempre tiene que tener una". La edil ha indicado que ya cuando se planteaba su construcción en el agujero de la Laboral "ya nos la planteábamos, pero al replantearse ahora hacer ahí el conservatorio y en los terrenos de los laboratorios de la Junta, llevarlo a cabo, creemos que habrá suficientes metros para amplia".

La apertura de esa nueva instalación cultural conllevaría previsiblemente el cierre de la de Candelaria. "El espacio de Candelaria es cedido, no es municipal, y tiene ciertas características físicas a la que se le ha dado toda la función del mundo pero tener dos en la misma zona no tiene mucho sentido" ha adelantado María Eugenia Cabezas que ha subrayo que "es hablar de algo que todavía no se ha materializado pero tener las tres bibliotecas" abiertas "requiere un estudio amplio de medios y de personal" y en caso de abrirse una nueva "sería al otro lado del río".

La responsable municipal de cultura ha hecho estas declaraciones durante la presentación de las actividades de las bibliotecas municipales que estrenan el club de miradas, pensado para adultos "para ver el cine y hablar de cine a modo de una vuelta de tuerca a la fórmula del cinefórum" ha indica la directora de las dos bibliotecas municipales, Rufi Velázquez. Las municipales también podrán en marcha encuentro con blogueros que "o bien han llegada a la literatura a partir de hacer crítica literaria o bien a raíz de escribir blog han publicado".