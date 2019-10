"Son fundamentales la autoexploración, las revisiones y las mamografías"

Rosa García Robles es especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital Recoletas de Zamora. Doctora en Medicina y Cirugía, trabaja como ginecóloga en el Hospital Recoletas de Zamora y en el Complejo Asistencial.

Además, participará el martes en la jornada sobre el cáncer de mama de los Foros de Salud de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

Durante la jornada, que está patrocinada por el Ayuntamiento de Zamora, la Fundación Caja Rural, el Hospital Recoletas y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la experta impartirá la ponencia "Avanzando en el cáncer de mama", en la que hablará principalmente de los factores de riesgo de esta enfermedad y hará referencia también al cáncer heredofamiliar.

Tratará aspectos como la dieta mediterránea, la vitamina D, la exposición a cosméticos y factores de riesgo nuevos que están apareciendo.

El evento contará además con la presencia de otros expertos y de una mujer zamorana que ha superado el cáncer de mama. Todos ellos compartirán sus conocimientos y experiencias con los asistentes.

La jornada comenzará a las 18.00 horas en el salón de actos del Campus Universitario Viriato de Zamora y para asistir es necesaria la inscripción previa. La entrada es gratuita hasta completar el aforo y bajo riguroso orden de inscripción.

La entrada es gratuita hasta completar el aforo y bajo riguroso orden de inscripción.

–¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer de mama?

–Aparte de los factores de riesgo habituales como la edad, la raza, el consumo de alcohol y tabaco y los antecedentes familiares y antecedentes personales, hay una serie de riesgos emergentes que están apareciendo ahora relacionados con las sustancias químicas que hay en los alimentos, en el agua o en los plásticos.

–Respecto al cáncer hereditario, ¿qué va a tratar?

–Voy a definir lo que es y a explicar qué hacemos en las pacientes de riesgo, sobre todo en personas que tienen mutaciones genéticas, lo que hace que sean pacientes de más riesgo. Explicaré qué hacemos, qué características tiene el cáncer hereditario, la selección de los pacientes y qué criterios de estudio genético hacemos con cada una de ellas.

–¿En el cáncer de mama qué porcentaje es hereditario?

–La mayoría de los cánceres de mama son esporádicos, pero un 5% o un 10% sí se relaciona con la herencia. En un 15% o un 20% de los casos se asocia con una mutación genética más factores ambientales y entre un 5% y un 10% son hereditarios.

–¿Cómo se trabaja en estos casos de cáncer hereditario?

–Hay una selección de pacientes donde se hace un estudio genético y en función de eso, hay pacientes que son portadoras de alguna mutación genética y requieren más estudios o más controles.

–¿A quién afecta más el cáncer de mama?

–La mayoría de las afectadas son mujeres y prácticamente el 1% son varones. El factor de riesgo más importante es ser mujer. Suelen ser personas de raza blanca, con antecedentes familiares, antecedentes de radiaciones y con edades por encima de los 60 años.

–¿Se puede prevenir el cáncer de mama?

–En la prevención primaria se puede incidir sobre los factores de riesgo que pueden influir en el cáncer de mama, pero sobre todo lo que nosotros hacemos es una prevención secundaria.

–¿En qué consiste esa prevención secundaria?

–Consiste en hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad con autoexploración mamaria, palpación y técnicas radiológicas como mamografía, ecografía de mama y otro tipo de técnicas de resonancia, punciones y demás.

–Debido a la importancia de ese diagnóstico precoz, ¿recomienda a las mujeres que se hagan las pruebas que se aconsejan?

–Claro, es fundamental la autoexploración, acudir a la consulta para hacerse las revisiones ginecológicas pertinentes y desde luego hacer el "screening" que hacemos mamográfico. Hay un programa de mamografía de la Junta de Castilla y León y hacemos un barrido bastante importante sobre todo en mujeres de entre 45 y 69 años, que es donde está incidiendo ahora mismo el programa de "screening". Con eso hacemos la mayor detección del cáncer de mama.

–¿Suelen acudir las mujeres a hacerse estas pruebas?

–Sí, con frecuencia. Además es un tema que les asusta mucho y la verdad es que son bastante formales en ese sentido.

–¿Cuál es su consejo para las mujeres que puedan detectar algo raro en el pecho?

–El consejo es que acudan inmediatamente a la consulta de ginecología para hacer una exploración física y las pruebas radiológicas oportunas y ver de qué se trata. Luego en función de eso, ya se decide cuál es la pauta que vamos a seguir, pero inmediatamente que vaya a la consulta para que la vea un especialista y la pueda orientar.

–¿Con qué servicios de ginecología cuenta el Hospital Recoletas de Zamora?

–Tenemos una consulta de Ginecología y Obstetricia y el servicio de rayos está dotado de todos los medios para hacer mamografía, ecografía, punción, resonancia y galactografía. Tenemos todas las técnicas radiológicas para poder hacerlas, así como la cirugía en caso de que haya que hacer algún tipo de cirugía, de biopsia excisional o algún tipo de tratamiento.

–¿Se ha avanzado en el tratamiento del cáncer de mama?

–Sí, se ha avanzado bastante porque ahora los tratamientos son muy personalizados. Se ha avanzado muchísimo en el diagnóstico precoz y sobre todo en los tratamientos hormonales y el estudio genético, de tal forma que cada tumor tiene un tratamiento específico y puede mejorar la supervivencia de las pacientes, incluso de las de peor pronóstico.

–Las tasas de curación son altas en el cáncer de mama...

–Sí, tiene una alta tasa de supervivencia. Estamos hablando de un porcentaje de supervivencia del 82,5% a cinco años. Hay muchas líneas de actuación que se están haciendo para mejorar el pronóstico de las pacientes y están apareciendo muchos fármacos y muchos tratamientos en el caso de pacientes con tumores de mal pronóstico. Hay muchas líneas en ese sentido y mejoran bastante la supervivencia.

–¿Cree que es importante que la información sobre el cáncer de mama llegue a los ciudadanos a través de este tipo de jornadas?

–Por supuesto, me parece que la gente debe estar informada porque es básico para acudir a las consultas, para hacerse las pruebas que necesiten y sobre todo para no angustiarse porque hoy en día hay muchas salidas en el cáncer de mama. Están avanzando tanto todos los tratamientos que merece la pena. Sobre todo lo que quiero es animar a la gente a que no se agobie porque del cáncer de mama se sale, hay muy buen porcentaje de curación y tienen muy buenas perspectivas.

–¿Cómo reciben las pacientes un diagnóstico de cáncer de mama?

–La paciente generalmente ya se lo imagina cuando va a la consulta. Cuando les confirmo el diagnóstico, suelo ser positiva y trato de enseñar a la paciente, dentro de lo negativo, las posibilidades y los pronósticos que tiene. Intento animarle porque es una enfermedad que hoy en día es el tumor más frecuente en la mujer, está a la orden del día y hay que hacerle saber a la paciente que tiene muchos tratamientos, muchas opciones de cirugía y de tratamientos oncológicos y que la supervivencia es muy alta.