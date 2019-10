El coronel Zabala pide al Gobierno mejoras en las condiciones de la Guardia Civil

El coronel jefe de la 632 Comandancia de la Guardia Civil de Zamora reclamó al Gobierno mejoras para los integrantes de la Benemérita en su discurso del día de la patrona, la Virgen del Pilar, en el transcurso de la parada militar celebrada en La Marina, con asistencia de una amplia representación de autoridades y sociedad civil y numeroso público.

"Todas estas exigencias que hacen de nuestra profesión una peculiar manera de vivir, que limita parcialmente algunos de los derechos y eleva a obligación el dar nuestra vida, si fuere necesario, en defensa del ciudadano; debe llevar también el requerimiento para quienes tienen la responsabilidad de conducirnos, de cuidar a este colectivo de hombres y mujeres honrados, y ser quienes abanderen las peticiones de los guardias civiles para que realicen su servicio en condiciones óptimas, con la adecuada calidad de vida", dijo textualmente Rodríguez Zabala, en su último discurso al frente de la Comandancia de Zamora dado su ascenso y el próximo paso a la situación de reserva.

El coronel elogió el trabajo de la Benemérita en pro de los colectivos sociales más vulnerables, "como sucede en las infracciones penales que se producen: en el ámbito familiar-en particular la violencia de género-, en los colectivos de la tercera edad, en las zonas del entorno de los colegios y ocio de la juventud, en el colectivo de inmigrantes y en el control del tráfico de nuestras carreteras". Alabó la buena sintonía de la Guardia Civil y la sociedad zamorana, el trabajo de los agentes de la comandancia de Zamora y sus familias y defendió la naturaleza militar del cuerpo, que mantiene tras 175 años de historia ya que "supone que seamos muy eficaces y eficientes siendo como somos. Ello no significa que otros se organicen de distinta manera. El ser militar no condiciona para la nada la actuación de la Guardia Civil, para mi la refuerza". E hizo un llamamiento para que los mandos "empleen amplias dosis de motivación hacia los guardias civiles, conociendo sus inquietudes y tratándolos con justicia y equidad. Es preciso el equilibrio entre la autoridad y el liderazgo".

El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, intervino también con su discurso en el acto de la patrona de la Guardia Civil y el 175 aniversario de la creación del cuerpo y señaló que la presencia de la Benemérita en Zamora es "imprescindible" con sus 685 agentes, 60 de ellos mujeres, distribuidos en tres compañías y 24 acuartelamientos. Destacó el incremento en los niveles de eficacia, especialmente por el aumento de detenidos en investigados en casos de delitos contra la libertad sexual y robos con fuerza, una labor "que se hace con pocos medios" por lo que resulta especialmente difícil. Blanco destacó la labor de algunas unidades como las dedicadas a los mayores, las mujeres, la naturaleza o el tráfico en las carreteras.