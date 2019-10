Los bomberos zamoranos exigen una ley marco nacional que les equipare a los cuerpos de policías

Los bomberos de Zamora, tanto los del parque de la capital como los del Consorcio, protagonizan hoy una recogida de firmas para impulsar una ley marco nacional por la que se les equipare a las policías. Según explican los agentes en su jornada reivindicativa, que ha tenido como escenario la plaza de Sagasta, "toda la ciudadanía tiene derecho a tener la misma atención en una emergencia con independencia de dónde resida". Además, "no podemos permitir que el servicio se preste en muchos sitios sin personal ni medios adecuados" y recalcan que "las fronteras políticas y burocráticas no pueden ser los criterios de atención en emergencias".

En su listado de peticiones, aluden también a que los servicios esenciales "deben ser públicos y garantizarse por las administraciones públicas de acuerdo a criterios técnicos, de población y de riesgos, no de factores ajenos a las emergencias". A su vez, recuerdan que su trabajo "conlleva unos riesgos para nuestra salud que deben ser estudiados" así como que "no puede suceder que un compañero fuera de servicio fallezca por no estar operativos los hidrantes y encima se le acuse a éste de imprudencia temeraria".

Las rúbricas serán entregadas en Madrid junto a las recogidas en el resto del país coincidiendo con una manifestación de bomberos de toda España que tendrá lugar el próximo día 19 de octubre.