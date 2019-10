Sacyl emplaza la reforma sanitaria de Aliste a que haya "consenso suficiente"

El gerente regional de Salud, Manuel Mitadiel, aseguró ayer en Zamora que la reforma sanitaria de Aliste está aún en fase embrionaria, que se consultará con los profesionales y los alcaldes y que se aplicará "en los próximos meses. Ojo, si logramos un consenso suficiente para que esto no sea una batalla contra nadie".

El segundo de la bordo de la Consejería de Sanidad, que estuvo en el Clínico para presidir el acto de toma de posesión de la nueva gerente de Asistencia Sanitaria de Zamora, Montserrat Chimeno dijo que "no vamos a cerrar consultorios, no vamos a sustituir a médicos por enfermeras, los médicos harán de médicos y las enfermeras de enfermeras. El objetivo que perseguimos con esta reforma es que primero en los lugares donde se les preste la asistencia a los pacientes los médicos tengan más instrumentos que su propio maletín. Vamos a elevar el nivel de la consulta, que en lugar de un día a la semana puedan tener cinco, en definitiva queremos mejorar la calidad de la asistencia y la accesibilidad y por lo tanto no vamos a cerrar consultorios, ni vamos a sustituir a médicos por enfermeras".

No aclaró Mitadiel qué consultorios concretos se convertirán en los de referencia para el resto ni en qué localidades se ubicarán, diseño que se abordará tras hablar con los alcaldes. Preguntado por si esta reforma va a significar el desplazamiento de pacientes de unos pueblos a otros, por lo que parecía desprenderse de sus palabras, el alto cargo aseguró que no se trata de que los pacientes salgan a la carretera: "No, al revés, lo que pretendemos con esta idea embrionaria es incrementar la resolución de los médicos en origen, esto significará menos visitas al hospital y lo que buscamos es minimizar desplazamientos".

Eso sí, si los resultados son favorables en Aliste el modelo se extenderá al resto de la región, pero adaptados a las características de cada lugar. "Este mismo análisis, si los resultados son favorables, es decir, si vemos que se aumenta la calidad, si mejoramos las condiciones del personal facultativo, después se analizará zona básica a zona básica. En Atención Primaria el mundo urbano no tiene nada que ver con el rural y en el mundo rural cada zona básica tiene sus propias características, desde las comunicaciones entre los distintos pueblos hasta la condición orográfica, esto no puede ser ni va a ser café para todos, sino análisis de la mayoría de las zonas". Precisamente mejorar la asistencia sanitaria que prestamos y mejorar la accesibilidad para los pacientes son los criterios básicos en los que se plasma el planteamiento de la reforma asistencial en Atención Primaria.

Para Mitadiel "no tiene ninguna importancia el término político. La política en la que creemos es en la defensa de la sanidad pública y las instituciones sanitarias públicas, esa es la política en la que creemos y que nos guía". El gerente regional calificó de recambio normal el de Francisco Javier Montes al frente de la gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora. "Había realizado una etapa de cinco años, ha cumplido sus objetivos e igual ocurre en los equipos deportivos, en los que hay un momento que se releva a un jugador por otro jugador. En este caso hemos procedido al relevo con unas misiones muy importantes que es volcarse en los problemas mas acuciantes que tenemos en estos momentos y que se refieren a Atención Primaria, sin olvidar por supuesto los demás que tenemos en el hospital que cobertura de plantilla, cumplimiento de la cartera de servicios, etcétera".