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El PP de Zamora nombra a Jesús María Prada coordinador general

Será el número tres del partido, tras José María Barrios y Mayte Martín Pozo

10.10.2019 | 20:00
El PP de Zamora nombra a Jesús María Prada coordinador general
El PP de Zamora nombra a Jesús María Prada coordinador general

El Partido Popular de Zamora ha anunciado este jueves varios cambios dentro de la Ejecutiva Provincial. El principal es la entrada de Jesús María Prada como nuevo coordinador general, un puesto creado para que el actual vicepresidente segundo de la Diputación sea el número tres de la organización, solo por detrás en la jerarquía de José María Barrios y Mayte Martín Pozo.

Estos son todos los nombramientos anunciados:

COORDINADOR GENERAL
JESUS MARÍA PRADA SAAVEDRA  

               
SECRETARIO DE ATENCIÓN AL EMIGRANTE
ALVARO PRIETO LOPEZ

SECRETARIO DE ATENCION A MUNICIPIOS PREFERENTES
JUAN CARLOS BUENO MARTIN

SECRETARIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO
JULIA CELESTINA FERNANDEZ FERNÁNDEZ

SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
AMAYA FIDALGO SANTIAGO

COORDINADORA DE LA OFICINA PARLAMENTARIA
LETICIA GARCIA SANCHEZ

SECRETARIO DE MOVILIZACION EN REDES SOCIALES
TOMAS GONZALEZ MATELLANES

SECRETARIA DE MANCOMUNIDADES
AMARANTA RATON VELASCO

SECRETARIO DE ATENCIÓN A LOS AUTÓNOMOS
LUIS FERNANDO CABRERO BENÉITEZ

SECRETARIO DE EMPRENDIMIENTO RURAL
DAVID FONSECA ESCRIBANO

SECRETARIO DE SOSTENIBILIADAD
SERGIO DE FUENTES ROMÁN

SECRETARIO DE JUVENTUD
JUNA MANUEL PEDRON ALFONSO

SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CARMEN MALDONADO FERNANDEZ

COORDINADORA DEL PARTIDO EN ZAMORA CIUDAD
ESPERANZA SAAVEDRA GUTIERREZ

REPRESENTANTE EN EL COMITÉ ELECTORAL AUTONOMICO
JOSE LUIS PERNIA FERNANDEZ

OFICINA PROVINCIAL DE TRANSPARENCIA
ANA DIEZ FERNANDEZ

MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTIVO POR DESIGNACION DEL PRESIDENTE PROVINCIAL
DIONISIO GARCÍA CARNERO
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